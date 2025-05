Encuentran un pequeño nódulo en la próstata de Joe Biden en reciente examen físico

Un portavoz del expresidente Joe Biden confirmó que durante un chequeo médico de rutina se le encontró un pequeño nódulo en la próstata. La fuente explicó que en un examen físico de rutina se encontró un pequeño nódulo en la próstata que requirió una evaluación más profunda.

La declaración aclara que, por ahora, no hay conclusiones definitivas sobre la gravedad del hallazgo y que será necesaria una investigación adicional para determinar su origen, informó ABC News.

El “nódulo pequeño” puede tener diferentes interpretaciones clínicas y requiere pruebas complementarias para entender si es benigno o maligno, indicó la fuente, quien agregó que es demasiado pronto para saber si se trata de una inflamación, un bulto benigno o algo más serio.

Intervenciones previas a Biden

El historial médico del presidente Biden incluye varias intervenciones relacionadas. En febrero de 2023, durante su mandato, le extirparon una lesión cancerosa en el pecho, y antes de asumir la presidencia, fue sometido a cirugías para remover varios cánceres de piel no melanoma mediante técnica de Mohs. En ese momento, el Dr. Kevin O’Connor señaló que “como se esperaba, la biopsia confirmó que la pequeña lesión era carcinoma basocelular”.

El especialista explicó que “se extirpó con éxito todo el tejido canceroso… No se requiere tratamiento adicional”. Además, aclaró que “las lesiones de carcinoma basocelular no tienden a propagarse ni a hacer metástasis, como se sabe que hacen algunos cánceres de piel más graves, como el melanoma o el carcinoma escamocelular”. Sin embargo, advirtió que estos tumores pueden crecer y complicar futuras intervenciones quirúrgicas si no son tratados a tiempo.

El Dr. O’Connor añadió que “el sitio de la biopsia ha sanado bien y el Presidente continuará con la vigilancia dermatológica como parte de su atención médica integral continua”, asegurando así un monitoreo constante ante cualquier posible recurrencia o nuevo hallazgo.

