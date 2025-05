Exusuario vetado de gimnasio de NYC esperó a que abriera para apuñalar a un cliente, según fiscal

Un exusuario descontento de un centro de artes marciales mixtas de Chelsea esperó a las afueras del edificio por una hora a que abriera el gimnasio antes de acuchillar y herir a un cliente, de acuerdo con la fiscalía.

Identificado como Caleb Perry, de 23 años, fue vetado del gimnasio Radical MMA en la calle W. 29 en 2022, pero eso no evitó que se presentara con un cuchillo en la mano, alrededor de las 11:00 de la mañana del sábado, dijo la fiscalía.

Una vez en el gimnasio, Perry atacó a un cliente de 24 años, de nombre Sandro Kukhianidze, acuchillándolo tres veces por la espalda.

Kukhianidze declaró en un video que se estaba preparando para su entrenamiento habitual desde el mediodía hasta las 5:00 de la tarde. Llego 10 minutos antes para organizar su equipo antes de ser atacado.

“Me di la vuelta y, de repente, me estaban apuñalando”, manifestó Kukhianidze en el video. “Fue una locura, me apuñaló dos veces por la espalda, me puse en guardia y controlé el cuchillo, su muñeca y su manga. Lo barrí y me coloqué encima, y ​​aún tenía la mano en su cuchillo, la estaba sujetando, le mordí la mano y le arranqué un buen trozo, y entonces soltó el cuchillo”.

Perry se había unido al gimnasio en septiembre de 2021 y fue expulsado en enero de 2022 por mal comportamiento, declaró René Dreifuss, fundador y entrenador principal de Radical MMA.

“Cuando pierdes, tienes que hacerlo con gracia, y él se ponía furioso”, apuntó Dreifuss sobre el comportamiento de Perry.

“Desde entonces, me ha estado acosando en línea durante años”, agregó Dreifuss. “Malas reseñas en Yelp, comentarios en internet, etc. Esto es como una campaña de acoso dirigida a mí”.

Los testigos del ataque llamaron a la policía que estaba cerca, quienes sujetaron a Perry y lo desarmaron, de acuerdo con los funcionarios, dijo la policía.

La víctima fue trasladada al Hospital Bellevue en condición estable, mostró dos cortes profundos en la parte superior de la espalda y agradeció por haber recibido la capacitación necesaria para manejar lo ocurrido y porque nadie más resulto lesionado, reportó Daily News.

“Me llevaron al hospital, me pusieron puntos, me fui a casa y ahora estoy tranquilo”, manifestó Kukhiandze.

“Cuídense, vivimos en Nueva York, soy buena gente y él no era mi enemigo. Lo echamos del gimnasio hace un par de años, por algo: simplemente me apuñaló. Un tipo loco, con problemas mentales. Vino a matar a mi entrenador, mi entrenador aún no estaba allí, y ahora ve al campeón de nuestro entrenador, a mí. Quizás tenga celos de mí, algo que no sé”.

“Sé que voy a ir a la cárcel”, declaró Perry a la policía, según la fiscal adjunta de distrito de Manhattan, Violet Cho.

El sujeto fue procesado el domingo ante el Tribunal Penal de Manhattan por intento de asesinato, agresión y robo, y se le impuso una fianza de $450,000 dólares.

Perry fue al gimnasio dos veces antes del apuñalamiento, expreso Dreifuss. Estuvo allí exigiendo verlo el 12 de abril, antes de ser escoltado fuera por estudiantes que describieron su comportamiento como “errático”, agregó Dreifuss.

