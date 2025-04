Salma Hayek presume su figura, rostro sin maquillaje y algunas canas

La actriz mexicana Salma Hayek aprovechó las vacaciones de primavera para escaparse al mar y regalarle a sus millones de fans una serie de postales que dejaron claro, una vez más, que la belleza no tiene edad, ni necesita filtros.

Con su estilo relajado y una vibra completamente natural, Salma compartió varias fotos en su cuenta de Instagram en las que se le ve disfrutando de la vida.

Sin una gota de maquillaje y con su melena suelta cubierta por algunas canas, la actriz de “Frida” demostró que se puede lucir espectacular sin necesidad de producción alguna.

En una de las imágenes, Hayek aparece de pie, a bordo de un yate, con un atardecer de ensueño de fondo, usando un look de playa sencillo pero chic que consta de pantalón holgado blanco y un top de bikini con estampado en blanco y negro. Todo el conjunto gritaba comodidad y elegancia natural, muy en el estilo de Salma.

En otra de las fotos, Salma se dejó admirar posando sentada luciendo un bikini naranja que resaltó su figura y que, como era de esperarse, se llevó miles de likes en cuestión de horas.

“Spring break”, escribió al pie de las imágenes que hablaron por sí solas.

Sus más de 29.5 millones de seguidores no tardaron en hacerse presentes con toda clase de halagos, celebrando su belleza y resaltando que en tiempos donde el retoque es lo más común en redes, ver a una estrella como Salma mostrándose al natural, es algo de admirarse.

“Simplemente hermosa”, “Canas, estilo y belleza en su máxima expresión”, “La verdadera Salma en el sol”, “Me encanta esta mujer” y “Excelentes fotos. Tan natural y preciosa”.

Salma ha compartido que parte de sus secretos para mantenerse es una rutina de cuidado natural y una mentalidad positiva, además de los tips de belleza que le da su hija de 17 años, Valentina.

“A veces, cuando medito, la gente me ve salir de la habitación y dice: Oh, por Dios. Te ves como de 20 años. En cambio, cuando no lo hago por algún tiempo, ¿adivina qué? La cara y todo se empieza a caer“, contó la actriz.

Salma Hayek también compartió que no le gusta el bótox y que nunca lo ha utilizado, es por eso que luce natural.

“No creo en el bótox porque tu cara no se mueve, y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, cada vez más“, dijo en una entrevista al medio DuJour.

