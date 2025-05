5 errores al usar tu tarjeta de crédito y qué hacer si te endeudaste

Pocas herramientas financieras son tan útiles (y a la vez tan peligrosas) como una tarjeta de crédito. Puede ayudarte a resolver una emergencia o darte margen para hacer compras planeadas. Pero si no sabes usarla bien, puede convertirse en una fuente constante de estrés y deuda. Por ejemplo: una de las peores fallas es creer o pretender que es una extensión de tu salario.

Con el aporte de expertos, te explicamos cuáles son las fallas más frecuentes al momento de utilizar tu tarjeta de crédito, especialmente para compras o financiamientos.

Los errores más comunes con tu tarjeta de crédito

1. Creer que es dinero extra

Uno de los errores más graves es confundir el crédito con ingresos. “El crédito es un instrumento de financiamiento, no una extensión de ingresos”, explica el profesor Francisco Javier Orozco, experto en finanzas del Tecnológico de Monterrey. Lo recomendable es planificar tus compras con base en tu capacidad real de pago. De lo contrario, estás gastando hoy lo que todavía no has ganado.

2. Financiar experiencias fugaces

Un concierto, una cena o una escapada de fin de semana pueden ser inolvidables… hasta que llega el estado de cuenta. Usar la tarjeta para pagar experiencias de corta duración es poco recomendable. Aunque existen opciones a meses sin intereses, no es saludable convertir momentos breves en deudas largas.

3. Vivir al límite de tu crédito

Si llevas tu tarjeta al tope cada mes, te estás quedando sin margen para imprevistos. Además, esto afecta tu historial crediticio, ya que el uso excesivo del límite disponible es una señal de riesgo para las instituciones financieras.

4. Acumular tarjetas sin razón

Tener más no siempre es mejor. Usar varias tarjetas puede parecer útil, pero sin un buen control, aumentan las tentaciones y las posibilidades de caer en deudas innecesarias. Lo mejor es mantener 1 o 2 tarjetas que realmente uses de forma consciente y organizada.

5. Olvidar las fechas clave

No basta con tener dinero para pagar: también hay que hacerlo a tiempo. Muchos usuarios terminan generando intereses por no recordar su fecha de pago. La solución es sencilla: agenda cada fecha en tu calendario y activa recordatorios. Evitarás cargos innecesarios.

¿Ya te endeudaste? Esto puedes hacer

Si tu deuda ya está fuera de control, no entres en pánico. El profesor Orozco recomienda tres pasos para comenzar a salir del hoyo financiero:

Paga primero la deuda más pequeña . Esto te dará una sensación de logro y te motivará a continuar.

. Esto te dará una sensación de logro y te motivará a continuar. Enfócate luego en la deuda con mayor costo anual . Así disminuirás el monto total de intereses a pagar.

. Así disminuirás el monto total de intereses a pagar. Consolida y renegocia si es necesario, pero con cuidado. Un crédito personal con menor tasa de interés puede ayudarte, pero no vuelvas a usar la tarjeta hasta que liquides esa nueva deuda.

¿Cómo usar bien tu tarjeta?

Entender cómo funciona tu tarjeta puede hacer toda la diferencia. El profesor Orozco lo resume así:

Fecha de corte : es cuando el banco cierra tu periodo de gastos y calcula cuánto debes.

: es cuando el banco cierra tu periodo de gastos y calcula cuánto debes. Fecha de pago: es el límite para cubrir ese saldo sin que se generen intereses.

Un truco útil: si haces compras justo después de la fecha de corte, puedes tener hasta 45 días para pagarlas sin intereses. Esa es la mejor manera de aprovechar este instrumento sin endeudarte.

Y un recordatorio final: “La mejor tarjeta de crédito es la que se paga antes de generar intereses”, indica el experto. Si aprendes a usarla con responsabilidad, puedes beneficiarte de recompensas como el cashback, que te devuelve un porcentaje de tus compras.