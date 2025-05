¿Qué hizo Pete Rose para ser vetado de por vida de las Grandes Ligas?

Pete Rose, leyenda de los Cincinnati Reds y máximo bateador en la historia de la MLB con 4,256 hits, fue perdonado por la Major League Baseball (MLB) y será elegible para entrar al Salón de la Fama de forma póstuma, algo que le fue prohibido en vida durante más de 30 años.

A pesar de su legado, Rose nunca fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, no por dopaje como otros grandes marginados de Cooperstown, sino por haber sido vetado de por vida por las Grandes Ligas.

¿Por qué Pete Rose fue marginado del Salón de la Fama?

Aunque sus números lo convierten en uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, Pete Rose fue vetado del béisbol en 1989 tras un escándalo de apuestas que lo persiguió hasta su muerte. A diferencia de figuras como Barry Bonds o Roger Clemens, Rose ni siquiera pudo aparecer en una boleta de votación para Cooperstown.

¿Cómo se descubrió que Rose apostaba en el béisbol?

Pete Rose comenzó su carrera en 1963 con los Cincinnati Reds, donde se desempeñó como jugador y posteriormente como mánager. Sin embargo, su carrera se vino abajo en 1989, cuando surgieron evidencias de que había apostado en partidos de béisbol, incluidos aquellos en los que dirigía a los Reds. El escándalo estalló tras una investigación que encontró boletos de apuestas a su nombre en un restaurante de Ohio.

El entonces comisionado Bart Giamatti encargó una investigación formal encabezada por el abogado John Dowd, quien recopiló testimonios, grabaciones telefónicas y documentos de apuestas que vinculaban directamente a Rose con actividades ilegales. Uno de los datos más comprometedores reveló que perdió hasta $450,000 dólares en un período de apenas tres meses. Aunque Rose negó rotundamente todas las acusaciones en ese momento, el informe Dowd concluyó que existía evidencia de que apostaba como mánager, violando una de las normas más sagradas del béisbol.

La suspensión de por vida y el pacto que terminó con su carrera en el béisbol

En agosto de 1989, Pete Rose firmó un acuerdo con Giamatti aceptando una suspensión de por vida a cambio de que la MLB no hiciera una declaración formal sobre su culpabilidad. Aunque técnicamente no se le declaró culpable, Rose quedó inhabilitado permanentemente.

Documentos obtenidos por ESPN en 2015 confirmaron que Rose apostó en al menos 52 partidos de los Reds en 1987, con un balance de 29 victorias en esos encuentros. También había registros de apuestas entre marzo y julio de 1986, muchas realizadas en días en los que Rose además jugaba. Aunque nunca se encontraron pruebas de que apostara en contra de su equipo, el simple hecho de hacerlo mientras dirigía a los Reds fue considerado una violación insalvable de las normas éticas de la liga.

La tardía confesión de Rose

No fue sino hasta el año 2004, en su libro My Prison Without Bars, que Rose admitió públicamente haber apostado no solo en partidos de MLB, sino específicamente en juegos de los Reds mientras era su mánager. Aunque aseguró que nunca apostó en contra de su equipo, confesó que siempre apostaba por victorias, incluso en situaciones desfavorables. “Nunca permití que mis apuestas influyeran en mis decisiones como mánager”, escribió Rose, intentando separar su pasión competitiva de cualquier señal de corrupción.

