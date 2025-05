Señalan a Telemundo, luego de la prueba del líder, alegando que Rosa Caiafa hizo trampa

Ayer por la noche, 13 de mayo, Rosa Caiafa se convirtió en la última líder de La Casa de los Famosos All-Stars de Telemundo. La dinámica contó con muchas irregularidades, porque tanto la actual líder como Luca Onestini infringieron las reglas al apoyarse en el piso para colocar sus piezas. La colombiana lo hizo durante la primera ronda, razón por la cual la que tendría que haber avanzado en su lugar era Dania Méndez.

VIDEO: ¿Rosa hizo trampa, sí o no?

A la ronda final llegaron Carlos “Caramelo” Cruz, Rosa y Luca Onestini. En esta ronda fue donde Luca generó tanto caos al no seguir las indicaciones y alegar repetidas veces en contra de “La Jefa” que muchos de los ojos del público estaban más orientados en verlo a él que en ver a Rosa. Sin embargo, el público no dejó de observarlo todo, porque no es la primera vez que en una prueba se favorece a los habitantes del cuarto fuego, incluyendo a Paulo Quevedo, por encima de Caramelo.

En redes como “X”, los fans han inundado la cuenta de “La Jefa” dejando los videos que ponen en evidencia a Rosa con mensajes que dicen lo siguiente así: “Por si no tiene el video aquí se lo dejo, usted la mandó a comenzar de nuevo desde 0 porque bajó los pies y ella no lo hizo y aún así le dio el líder. FRAUDE”.

Por si no tiene el video aquí se lo dejo, usted la mandó a comenzar de nuevo desde 0 porque bajó los pies y ella no lo hizo y aún así le dio el líder. FRAUDEEE pic.twitter.com/SHC37QL1y3 — Betsy Carolina Cruz 👑❤ (@BetsyCarolinaC2) May 14, 2025

Al día de hoy, muchas de las victorias de Rosa, Paulo y Luca han sido sumamente dudosas. Las redes sociales se han inundado con videos comprobando lo que “La Jefa”, por alguna razón, no alcanza a ver o decide no hacerlo. A tal punto ha llegado toda esta situación, que tanto Sergio Mayer como Maripily Rivera, en sus plataformas digitales, han expuesto las irregularidades de la producción.

Maripily Rivera señala a la producción de La Casa de los Famosos All-Stars.

El público del reality se ha cansado de todas las dinámicas que la producción ha puesto, en donde, por alguna razón, descuido de la producción, se ha podido ver cómo los tres habitantes del cuarto agua llevan ventaja.

A la fecha han realizado infinidad de juegos de puntería en donde se ha demostrado que Paulo Quevedo tiene superioridad.

Previamente se les vio a todos ellos practicando juegos de equilibrio, y resulta que ya llevan varias dinámicas en esa línea. Luego, ralentizan el juego Caramelo o de Manelyk González, generando ventaja para Luca Onestini y Rosa Caiafa. El italiano hizo trampa la semana pasada, también, durante la prueba y lo dejaron ser el ganador pese a haber merecido ser descalificado por trampa.

El público no entiende qué es lo que está pasando y su fastidio con el show ha llegado a cuotas tan altas que ahora muchos prefieren ver las galas por streaming que a través de la señal de Telemundo.

¿Será que hoy, como en la temporada pasada, “La Jefa” acepte revisar a cabalidad los videos y genere otra prueba para otorgar el liderazgo de manera imparcial? ¿Será que presentan una prueba más justa en donde todos lleven la misma posibilidad de ganar o perder, o volveremos a ver una prueba de equilibrio o puntería?

