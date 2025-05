Chiefs y Chargers abrirán el calendario internacional de la NFL 2025 en Brasil

La NFL confirmó este miércoles que los Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, enfrentarán a Los Angeles Chargers en el primer partido internacional de la temporada 2025. El encuentro se disputará el 5 de septiembre en la Corinthians Arena de São Paulo, Brasil.

El anuncio se convirtió en uno de los momentos más destacados durante la presentación del calendario oficial de la temporada 2025, la número 106 en la historia de la liga, que contempla un total de 272 partidos entre el 4 de septiembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.

La serie internacional contará con siete encuentros repartidos por primera vez en cinco países fuera de Estados Unidos: Brasil, España, Inglaterra, Alemania e Irlanda. Será la segunda vez consecutiva que Brasil reciba un partido oficial, tras el histórico debut en 2024 con el duelo entre Philadelphia Eagles y Green Bay Packers, el primero en la historia celebrado en Sudamérica.

La temporada comenzará oficialmente el 4 de septiembre con un atractivo duelo entre los actuales campeones de la NFC, Philadelphia Eagles, y sus clásicos rivales, los Dallas Cowboys.

Lo más llamativo del calendario

Entre los enfrentamientos más esperados del calendario figuran los tres programados para el 25 de diciembre, Día de Navidad: Washington Commanders vs. Dallas Cowboys, Detroit Lions vs. Minnesota Vikings, y Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos.

El Día de Acción de Gracias también ofrecerá una triple jornada: Lions frente a Packers, Cowboys contra Chiefs y un cierre con el choque entre Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals.

El calendario internacional se completa con otros enfrentamientos de alto perfil. El 16 de noviembre, los Miami Dolphins se enfrentarán a los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, marcando el primer partido oficial de la NFL en territorio español.

Por su parte, el Croke Park de Dublín acogerá el 28 de septiembre el duelo entre Pittsburgh Steelers y Minnesota Vikings, mientras que el estadio Olímpico de Berlín recibirá a los Indianapolis Colts y Atlanta Falcons el 9 de noviembre.

Londres volverá a ser una parada habitual con tres encuentros: Browns vs. Vikings (5 de octubre) y Jets vs. Broncos (12 de octubre) en el Tottenham Hotspur Stadium, y Jaguars vs. Rams (19 de octubre) en el emblemático estadio de Wembley.

Con información de EFE

