Cultivando Futuros: Celebrando el Mes de la Concientización sobre el Autismo con el Centro Infantil Kennedy

En Caridades Católicas de Nueva York, creemos en empoderar a cada niño para que alcance su máximo potencial. En este Mes de la Concientización sobre el Autismo, nos enorgullece destacar la increíble labor del Centro Infantil Kennedy (KCC), una de las agencias de nuestra federación, junto con las inspiradoras experiencias de dos graduadas de su programa “Cultiva Tu Propio” (Grow Your Own, GYO): Perla M. y Niesha A.

El Centro Infantil Kennedy ofrece un entorno preescolar enriquecedor para niños de 2.9 a 5 años con retrasos significativos en el desarrollo. Su misión es ofrecer educación y atención especializada que satisfaga las necesidades individuales de cada niño, sentando las bases para el aprendizaje, la confianza y el crecimiento permanentes.

Una de las iniciativas más transformadoras de KCC es el programa “Cultiva Tu Propio”, un curso presencial gratuito de 6 a 7 semanas que incluye todas las evaluaciones, talleres y exámenes necesarios para que los participantes obtengan su certificación de Asistente de Maestro del Estado de Nueva York. GYO no solo proporciona a las personas las herramientas para convertirse en educadores, sino que también cultiva líderes dentro de la comunidad, a menudo padres cuyos propios hijos han sido afectados por el autismo.

De padres a educadores: Las historias de Perla y Niesha

Perla M., graduada de GYO y actual Asistente de Maestro en KCC, se inspiró en su experiencia personal para unirse al programa. Como madre de gemelos con autismo, Perla se vio impulsada por una profunda curiosidad y el deseo de comprender mejor el mundo de sus hijos.

“El diagnóstico de mis hijos moldeó mi perspectiva de manera fundamental”, compartió Perla. “Despertó en mí un gran interés por la educación infantil”.

Perla reconoce el papel fundamental de KCC en el desarrollo de sus hijos y en su propia trayectoria personal. Gracias al apoyo del personal de KCC, adquirió una comprensión más profunda del autismo y de cómo cultivar las fortalezas de sus hijos. Ahora, como educadora, aporta compasión, paciencia y profunda empatía a su aula.

“Ser madre de dos niños con autismo me ayuda a comprender profundamente a mis alumnos y a sus familias. Puedo comprender sus dificultades y mostrarles diferentes maneras de amar y compadecerme”, dijo.

El Mes de la Concientización sobre el Autismo significa mucho para mí. Tener hijos en el espectro me abrió las puertas a un mundo maravilloso que no todos pueden ver o comprender.

De igual manera, Niesha A., graduada de GYO y asistente de maestra, se inspiró en la trayectoria de su hijo en el Centro Infantil Kennedy. Ser testigo de la dedicación de los maestros de su hijo y del impacto transformador de un entorno educativo de apoyo la motivó a dedicarse a este campo.

“Mi hijo tuvo una maestra increíble que creyó en él y lo impulsó”, reflexionó Niesha. “Un niño puede sentir eso, y eso lo impulsa a alcanzar su máximo potencial”.

Como madre de un niño con autismo, Niesha utiliza su experiencia directa para conectar con las familias, guiar a los estudiantes con empatía y celebrar cada logro. Enfatiza la importancia crucial de la educación temprana para los niños con autismo.

“Cada niño es único y necesita ayuda en ciertas áreas. Estar en la escuela adecuada desde temprano puede exponerlos a las habilidades que necesitan para prosperar más adelante en la vida”, dijo.

Construyendo un futuro más inclusivo

La educación temprana es especialmente crucial para los niños con autismo. Como compartió Perla, “los recursos pueden ser muy difíciles de encontrar; la intervención temprana les muestra a los niños que son importantes y les abre las puertas para el futuro”. Niesha agregó: “Cada niño es único. La educación temprana ayuda a desarrollar las habilidades emocionales, académicas y sociales que necesitan para prosperar más adelante en la vida”.

A través de programas como Grow Your Own, el Centro Infantil Kennedy no solo empodera a las personas para convertirse en educadores, sino que también construye vínculos más fuertes entre las familias, las escuelas y las comunidades. Tanto Perla como Niesha ejemplifican cómo las experiencias vividas pueden formar defensores y líderes poderosos, creando aulas donde la comprensión, la paciencia y la alegría florecen.

Beatriz Carvalho, gerente de medios, Caridades Católicas. beatriz.carvalho@catholiccharitiesny.org