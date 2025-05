Estos son los mejores días para comprar en Costco: más promociones y menos clientes

Comprar en Costco puede ser una experiencia gratificante… o una carrera de resistencia. Las tiendas suelen llenarse con miembros decididos a llenar sus carritos, pero si eliges el momento adecuado, puedes ahorrar dinero y evitar las multitudes.

Eso fue lo que reveló un análisis basado en inteligencia artificial (IA), el cual evaluó los días ideales para visitar la cadena, destacando ofertas, liquidaciones y hasta menos clientes en los locales.

¿Cuáles son los mejores días para comprar en Costco

Según el bot conversacional ChatGPT, los mejores días para encontrar promociones en Costco son los miércoles y jueves. La razón de esto es que muchas tiendas Costco actualizan sus descuentos semanales a mitad de semana, lo que da ventaja a quienes van antes del fin de semana.

Además, los productos que no se vendieron en los días previos suelen entrar en liquidación justo en ese lapso.

Y a esto se suma otro beneficio: hay menos gente en las tiendas. La baja afluencia no solo permite moverse con más comodidad, también ayuda a encontrar productos populares antes de que se agoten.

Otros momentos clave para ahorrar en Costco

El análisis también señaló otras fechas estratégicas. Por ejemplo:

Inicio o cierre de mes: es cuando Costco suele liquidar inventario para dar lugar a nuevos productos.

es cuando Costco suele liquidar inventario para dar lugar a nuevos productos. Fechas promocionales: como el Black Friday, el 4 de Julio, el Día del Trabajo o los cambios de temporada, donde aparecen descuentos “agresivos” para atraer compradores.

Estos datos fueron reunidos por la inteligencia artificial con base en diversas fuentes como The Krazy Coupon Lady, The US Sun y Costco97, conocidas por analizar hábitos de compra y filtraciones internas. Sin embargo, siempre es recomendable revisar directamente los canales oficiales de Costco para obtener promociones actualizadas.

¿Y si solo quieres evitar las filas?

Para quienes prefieren una experiencia de compra tranquila más allá de los precios, también hay recomendaciones. El sitio Simply Recipes, en un artículo llamado Smart Costco Timing, identificó el mejor horario para comprar sin multitudes: de martes a jueves, entre las 3:00 y las 4:00 pm.

En ese rango, los estacionamientos suelen tener espacio, los pasillos están despejados y las cajas no presentan filas largas. Es el equilibrio ideal entre comodidad y conveniencia, especialmente para quienes tienen un margen flexible en su rutina.