Juez amplía periodo para que inmigrantes detenidos injustamente en Nueva York reclamen compensación

Un juez autorizó la extensión de tres meses para que inmigrantes indocumentados detenidos injustamente en Nueva York puedan reclamar una compensación, esto como parte del acuerdo aprobado por $92.5 millones de dólares.

La fecha límite era este 15 de mayo, pero ahora será el 15 de agosto, debido a que personas afectadas durante acciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la ciudad de Nueva York pudieran reclamar el beneficio económico.

Los inmigrantes encarcelados ilegalmente por órdenes de detención de ICE podrían recibir pagos de $10,000 o más, confirmó la firma de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP.

Entre las personas afectadas hay gente de México, República Dominicana, Haití, Jamaica y otros países, se indicó.

“Este es un acuerdo con la ciudad de Nueva York, y es para personas que estuvieron detenidas en cárceles de la ciudad de Nueva York cuando deberían haber sido liberadas, y que fueron detenidas por una detención justa”, dijo en entrevista la abogada Debbie Greenberger, quien es asesora del caso.

Agregó que el grupo de personas que calificó para el acuerdo son las quienes estuvieron detenidas entre 1997 y 2012, antes de que la ciudad cambiara sus políticas sobre detenciones.

“El proceso de reclamación es realmente sencillo. Presenten su solicitud en línea. Si usted es parte de la demanda colectiva, no necesita mostrar prueba de que estuvo detenido en prisión o en prisión. La ciudad de Nueva York tiene esa prueba”, dijo la abogada. “Por eso, animamos a las personas, si creen que podrían ser parte de la demanda colectiva, si un ser querido o amigo pudieran serlo, a que visiten el sitio web del acuerdo, NYCicesettlement.com, y presenten un reclamo”.

Se estima que unas 20,000 personas pudieran ser beneficiadas con al menos $10,000 dólares en este caso, pero es importante que realicen la petición a más tardar el 15 de agosto.

Gente que vive fuera de EE.UU. puede aplicar

Greenberger reconoció que ha sido difícil ubicar a todas las personas afectadas, pero es importante que concreten este proceso, incluso si la persona ya no vive en Estados Unidos.

“Esto sucedió hace mucho tiempo y algunas de ellas [de los inmigrantes] ni siquiera viven en el país”, reconoció. “Pueden presentar una reclamación desde el extranjero, pero obviamente les resulta más difícil informarse sobre la decisión. Por eso, en parte, estamos intentando contactar con la gente a través de diferentes comunidades y organizaciones para decirles que tienen tiempo [de hacer el reclamo]”

Una vez que la persona realice la petición de la compensación, el equipo de abogados les guiará sobre el proceso, hasta recibir el monto correspondiente.

Los inmigrantes tienen miedo

Se cuestionó a la abogada Greenberger sobre si la actual política migratoria del presidente Donald Trump pudiera estar generando miedo entre las personas que pudieran ser beneficiadas con la compensación, pero dijo que esto es un proceso confidencial.

“Sí, exactamente”, dijo sobre que esta información no se comparte con autoridades federales. “De hecho, tenemos información sobre esto en nuestro sitio web. Hemos recibido preguntas frecuentes al respecto. La información que recibimos no se compartirá con ICE; se tratará de forma confidencial. No se divulgará a nadie que conozca, fuera del grupo limitado”.

Sin embargo, reconoció que si ICE hace una petición a través de una orden judicial, es posible que el equipo de abogados tenga que compartir datos si un juez lo determina, pero se defendería no hacerlo.

“Debo decir que, si hay una orden judicial o una citación, tendríamos que acatarla, pero lucharemos para mantener la confidencialidad de la información del número de la demanda colectiva”, expresó.

¿Qué debe hacer para la compensación?

El proceso para solicitar la compensación es simple:

– Se debe ingresar NYCicesettlement.com (en inglés o español).

– Llenar el “Formulario de reclamación”.

– Algunas personas que recibieron un correo electrónico pueden hacer el reclamo siguiendo las instrucciones.

– Una vez concluido la petición se darán instrucciones posteriores sobre la entrega de la compensación.