Trump condiciona el éxito del diálogo Rusia-Ucrania a una reunión de él con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó este jueves que las negociaciones entre Rusia y Ucrania previstas en Estambul puedan arrojar resultados concretos, al afirmar que cualquier avance dependerá de un encuentro personal entre él y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

“Hasta que Putin y yo nos reunamos, no va a pasar nada”, declaró Trump a bordo del Air Force One, al ser consultado por la prensa sobre el nivel de la delegación rusa enviada a Turquía.

El mandatario aseguró que ni siquiera revisó quién encabezará la misión del Kremlin y negó sentirse decepcionado. “¿Por qué iba a estarlo?”, respondió.

Las conversaciones entre delegaciones de Rusia y Ucrania, organizadas en Turquía, son las primeras desde 2022 y han generado expectativas moderadas. El gobierno turco confirmó que ambos países han enviado representantes, aunque no está claro si habrá participación activa de Ankara como mediador.

Trump, sin embargo, fue enfático al señalar que no asistirá a la cita. Según dijo, Putin solo se sumaría si él estuviera presente.

“Obviamente él no iba a ir si yo no iba”, sentenció. Y remató: “No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero tendremos que organizarlo porque está muriendo demasiada gente”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había condicionado su presencia a una reunión directa con Putin, quien también optó por no viajar a Estambul. Con las tres principales figuras ausentes, el encuentro parte con serias limitaciones.

Rubio coincide con Trump

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, coincidió con Trump y calificó de poco prometedor el escenario. Desde Turquía, aseguró que solo una reunión entre los líderes de Washington y Moscú podría destrabar el estancamiento diplomático.

“Francamente, es evidente que la única forma de desbloquear esta situación sería con una conversación entre el presidente Trump y el presidente Putin”, declaró Rubio.

El funcionario también expresó su frustración por la incertidumbre que rodea al encuentro. “Vinimos porque se nos dijo que habría una interacción directa entre Rusia y Ucrania, pero resultó no ser así. Veremos si mañana cambia”, dijo.

A juicio del secretario de Estado, sin una interlocución clara entre las partes, no hay mucho que esperar. “No los vamos a estar persiguiendo por todo el mundo”, advirtió.

Con información de EFE.

