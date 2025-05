7 artículos de Costco que los compradores recomiendan no comprar 

Aunque Costco es conocido por sus precios competitivos y productos de buena calidad, algunos artículos han generado quejas frecuentes entre los clientes. Desde opciones de carne hasta productos para el hogar, hay quienes aseguran que ciertas compras no cumplen con las expectativas. Por eso, si están pensando en surtir la despensa o aprovechar ofertas por volumen, conviene saber cuáles productos podrían ser mejor evitar.

Muchos de estos señalamientos provienen de experiencias compartidas en foros como Reddit, donde compradores comentan abiertamente sobre productos que les decepcionaron o incluso causaron problemas.

Productos que causan dudas entre los clientes

Baterías Kirkland Signature

A pesar de su precio atractivo, varias personas reportan que estas baterías no ofrecen buena duración y, en muchos casos, presentan fugas. Algunos afirman que incluso dañaron dispositivos electrónicos tras un tiempo de uso. Aunque se anuncian con una larga vida útil, muchos compradores terminan optando por marcas más confiables.

Estos productos van desde artículos comestibles hasta herramientas del hogar. Crédito: leungchopan | Shutterstock

Pechuga de pollo sin hueso ni piel

El área de carnes suele tener buena reputación, pero recientemente, las pechugas han recibido críticas por su textura y baja calidad. Algunos usuarios mencionan que la carne absorbe mal los condimentos y que proviene de crianzas rápidas que afectan su consistencia. Varios consumidores han devuelto el producto tras notar anomalías al cocinarlo.

Alitas de pollo congeladas Kirkland

Este producto llamó la atención de quienes buscan opciones rápidas para cenas o reuniones, pero su sabor y presentación dejaron mucho que desear. Aun después de marinarlas o cocinarlas de diferentes formas, varios compradores comentaron que no lograron mejorar su gusto. Además, la presencia de plumas fue un detalle que generó molestia en más de uno.

Cápsulas de lavandería Kirkland

Aunque representan una alternativa económica a marcas reconocidas, estas cápsulas han sido señaladas por no disolverse del todo, dejando residuos en la ropa. Algunas personas incluso reportaron manchas en sus prendas o sensación de que la ropa no quedaba realmente limpia. Muchos decidieron volver a sus marcas habituales después de probarlas.

Pavo en rodajas Kirkland Signature

Comprar este paquete en formato grande puede parecer conveniente, pero su sabor y textura provocan que se desperdicie parte del contenido. Quienes lo han probado aseguran que es demasiado húmedo y espeso, con un gusto poco agradable. Comparado con otras marcas de charcutería, este producto no logra destacar ni por calidad ni por frescura.

Galletas con trozos de chocolate

Aunque varias opciones de repostería de Costco son populares, estas galletas en particular no convencen a todos. Algunos clientes consideran que tienen una textura seca y poco sabor, y señalan que los aceites utilizados afectan su calidad. Si bien pueden parecer tentadoras a la vista, no todas las opiniones respaldan su compra.

Barritas de proteína en paquetes grandes

Comprar barras de proteína en grandes cantidades sin haberlas probado antes puede salir caro. Varios consumidores cuentan que algunas variedades resultaron incomibles, con sabores intensos o texturas desagradables. Muchos recomiendan adquirir unidades individuales en supermercados antes de comprometerse con cajas grandes en tiendas mayoristas.

