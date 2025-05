Andrés Lillini asegura que la Liga MX podría estar entre las mejores del mundo

El director de selecciones menores de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Andrés Lillini, consideró que la Liga MX tiene grandes cualidades debido a su rendimiento competitivo e incluso sostuvo que podría estar entre las mejores ligas del mundo gracias al interés que despierta en algunas nacional al momento de buscar jugadores extranjeros para sus clubes.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para el podcast ‘Fútbol de cabeza’, donde el antiguo estratega de los Pumas de la UNAM explicó las razones por las que podría estar en el Top 5 del planeta; esto incluso superando a otras grandes competencias de Europa y América que se mantienen como baluartes del balompié mundial.

“La liga mexicana, el día que se pongan todos de acuerdo, debe ser la quinta del mundo, porque tú sabes que en Países Bajos nos tiene catalogados, Feyenoord nos tiene en su departamento de búsqueda como país dos, ya que el uno lo comparten Argentina y Uruguay, nosotros estamos en el dos con Colombia”, expresó Lillini en sus declaraciones .

El seleccionador dio como un claro ejemplo del valor de los jugadores mexicanos el interés que tienen equipos como el Feyenoord de Países Bajos, club que explotó las cualidades del delantero Santiago Giménez y lo convirtió en uno de los más destacados del viejo continente.

Andrés Lillini revela el nombre de la nueva estrella de la selección mexicana. Crédito: Diego Padilla | Imago7

“Con jugadores de los que tienen que ver, porque el Feyenoord nos dijo que a nosotros los mexicanos que hemos traído nos han rendido muchísimo y los hemos vendido en más del 200% de su valor. Claro, tendría que pasar ese talento por Primera División para que esos clubes lo vean”, detalló.

Para finalizar, Andrés Lillini consideró que la Liga MX no solo es capaz de exportar figuras sino también de importarlas, dando como ejemplo la adquisición de grandes estrellas como Sergio Ramos y James Rodríguez durante el torneo Clausura 2025; de la misma forma habló de la Liga de Expansión y el valor que tiene para impulsar la Primera División de México.

“Es una liga sumamente importante donde han venido futbolistas ha jugar, no para retirarse, si no en muy buenas condiciones y es una liga que la podemos presumir, la presumimos poco, es muy competitiva, la Liguilla lo hace atractivo. Me gustaría descenso”, dijo.

“Yo que fui entrenador de Segunda División te digo aprendes muchas cosas, aprendí más del descenso que de un torneo en Primera y el crecimiento de los jugadores es bravísimo. Lo hablo con los técnicos sudamericanos que vienen, tienes técnicos que varían, persiguen, que hacen zona, presión baja, presión alta. Es increíble”, concluyó Lillini.

Sigue leyendo:

–Héctor Herrera confía en el respaldo de la hinchada para vencer a Tigres

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 16 de mayo

–Laporta se postulará a la reelección de la presidencia del Barcelona: “Hemos salvado al club”