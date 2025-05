André Jardine resalta la mentalidad ganadora del Club América

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, se mostró enfocado en el partido que disputarán este jueves contra la Máquina de Cruz Azul correspondiente a las semifinales del torneo Clausura 2025 de la Liga MX para poder mantener sus aspiraciones de conquistar el título de campeón y así poder alzar el histórico tetracampeonato azteca.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa previa a este partido en el destacó que todos los miembros de la plantilla tienen el firme objetivo de poder sumar todas las victorias pertinentes para llegar a dicha instancia del torneo; especialmente ante un cuadro celeste que logró superarlos hace un par de semanas en la Concacaf Champions Cup.

“El sentimiento de revancha sea en Concachampions o Liga MX, es un rival que respetamos, vamos a querer ganar todas, queremos pelear por nuestra grandeza, nuestros objetivos, no sé si el sentimiento revancha es más importante pelear por nuestros objetivos, sea el que sea, tenemos que superarlo, ese sentimiento es más grande que cualquier revancha”, expresó.

Cruz Azul se enfrentará este jueves contra el Club América en semifinales. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

El entrenador brasileño sostuvo que Cruz Azul dio un drástico cambio en su historia luego de la llegada de Vicente Sánchez al equipo y esto los ha posicionado como uno de los mejores de todo el campeonato, por lo que no espera un encuentro sencillo para este jueves.

“Todos los equipos van cambiando, hay detalles que cambian, mucha diferencia, vale para nosotros y para Cruz Azul tampoco es el mismo de torneos anteriores, avanzas como equipo. Cruz Azul va haciendo las cosas mejores, cambio de jugadores, cambia un poco de cómo atacas y defiendes, claramente es un elenco vasto, tiene opciones, torna al equipo camaleónico, pueden jugar con dos pivotes, tres pivotes, la línea de cinco, muchas veces cambia. Es un equipo con formas, que sabe a qué juega, independiente del entrenador, pero hemos jugado tanto contra Cruz Azul, pero ya saben lo que tienen que hacer”, resaltó Jardine.

“Vamos a ver, el objetivo no es este, no es ser el protagonismo de siempre, algo que no hayan visto, no. Imaginas un nivel, a veces los jugadores no están en el nivel, depende del jugador, lo que propones con el rival. Las cosas van saliendo, superando, jugando bien, no hay objetivo de argumento para cambiar nada, cada rival te da espacios distintos, a veces con los mismos 11 puedes hacer cambios, cuando buscar un cambio como la Liguilla pasada, tenía que ver con el desarrollo del juego, con lo que teníamos, no para sorprender, sí para ganar al rival, si cambias es para ganar”, agregó.

El partido de vuelta de la semifinal del torneo Clausura 2025 de la Liga MX se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 21:00 horas en el Este de los Estados Unidos.

