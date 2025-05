Asesino en serie alabó a Trump minutos antes de morir por inyección letal en Florida: Presidente, siga haciendo grande a EE.UU.

Nueva York – Glen Edward Rogers, el llamado “asesino Casanova” acusado de matar a cuatro mujeres en distintos estados, elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus últimas palabras antes de ser ejecutado este jueves en Florida.

Rogers, de 62 años, murió por inyección letal, a eso de las 6:16 p.m. en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke, reportaron varios medios estadounidenses.

El hombre era originario de Hamilton, Ohio.

El criminal había sido sentenciado a la pena capital en el 1995 por el asesinato de Tina Marie Cribbs en Tampa. En el 1999, fue nuevamente sentenciado a muerte por la violación y asesinato de Sandra Gallagher, pero en California.

El convicto se convirtió en el prisionero número 16 en ser ejecutado en EE.UU. este año y el quinto en el referido estado.

En su mensaje de despedida, Rogers también se dirigió a los familiares de las víctimas.

“Sé que hay muchas preguntas que necesitan respuestas. Les prometo que pronto las responderé y espero que de alguna manera les ayude a cerrar este capítulo”, expresó el condenado a muerte. Añadió: “Presidente Trump, siga haciendo grande a Estados Unidos. Estoy listo para irme”.

Randy Roberson, cuya madre Andy Lou Jiles Sutton fue una de las víctimas del asesino en serie, dijo que ver la muerte de Rogers hasta cierto punto le dio algo de clausura a la familia.

“Me ayuda mucho saber que ya no está aquí”, dijo Roberson citada por USA Today. “Ojalá no hubiera sido tan fácil para él. Parecía que simplemente se quedó dormido, como si no hubiera recibido lo que merecía“, añadió.

El “asesino Casanova” que seducía a madres solteras antes de matarlas

A Rogers lo nombraron asesino Casanova por su capacidad de seducir a las víctimas. En los cuatros casos, todas las féminas tenían pelo rojizo, estaban en sus 30 años y eran madres solteras.

Cribbs, una madre de dos que tenía 34 años, fue hallada apuñalada en la bañera de un hotel el 7 de noviembre de 1995. La mujer había conocido a Rogers en un bar la misma noche de su muerte.

Gallagher, de 33 años y madre de tres, residía en Santa Monica, California. Rogers la asesinó el 28 de septiembre de1995 en Van Nuys. Su cuerpo fue hallado en un vehículo incendiado. Al igual que Cribbs, había conocido al asesino en serie en un bar la noche de los hechos.

En el caso de Jiles Sutton, esta tenía 37 años. La víctima fue hallada apuñalada en su cama el 9 de noviembre de 1995 en Bossier City, Louisiana. La mujer tenía cuatro hijos.

Jiles Sutton y Rogers se conocieron antes del asesinato, y se cree que mantuvieron relaciones antes del asesinato.

En el caso de Linda Price, quien tenía 34 años y dos hijos, fue hallada muerta a puñaladas en la bañera de su residencia en Jackson, Mississippi, el 3 de noviembre de 1995.

Price, quien vivió poco tiempo con Rogers, le había dicho a su madre que era el hombre de sus sueños, de acuerdo con un reporte de Dayton Daily News.

A Rogers también se le acusó por el asesinato de Mark Peters, electricista de 72 años con quien vivió brevemente. Peters fue hallado sin vida en una choza propiedad de la familia de Rogers, en enero de 1994, en Beattyville, Kentucky.

Tres de los asesinatos ocurrieron en menos de una semana o seis días.

Producto de una familia disfuncional con un padre alcohólico que presuntamente maltrataba a la madre, Rogers comenzó a consumir drogas a temprana edad y a cometer robos. También terminó abusando del alcohol.

Ya de adulto, trabajó en distintas áreas; desde chofer de autobuses escolares en Hamilton hasta empleado de un carnaval en Mississippi.

Desde su arresto a los 33 años, Rogers, a quien también apodaban “Cross Country Killer” (asesino a campo traviesa), pasó más de tres décadas en el corredor de la muerte.

Las andanzas criminales de Rogers ganaron atención nacional en el 2012 cuando su hermano Clay dijo en una entrevista televisiva que su fraterno había sido contratado por el futbolista O.J. Simpson para matar a Nicole Brown Simpson y Ron Goldman en California en el 1994.

En ese momento, Rogers también se atribuyó haber asesinado a 70 personas en total. Sin embargo, no hay evidencia de ninguna de las dos alegaciones.

Trump y la pena capital

Trump es defensor de la pena de muerte.

Una de sus primeras órdenes ejecutiva iba dirigida a restaurar ese castigo a nivel federal.

El decreto “Restauración de la pena de muerte y protección de la seguridad pública”, firmada el 20 de enero o el mismo día de su juramentación, establece que es la política de la Administración garantizar la aplicación rigurosa de las leyes que autorizan la pena capital, así como contrarrestar a los políticos y jueces que subvierten la ley obstruyendo e impidiendo la ejecución de las sentencias capitales.

Acorde con la orden, el Departamento de Justicia, a través de su fiscal general, solicitará la pena de muerte para todos los delitos cuya gravedad exija su aplicación.

Además de lo anterior, cuando sea compatible con la legislación aplicable, el funcionario deberá recurrir a la jurisdicción federal y solicitar la pena de muerte, independientemente de otros factores, para todo delito capital federal que involucre el asesinato de un agente del orden público o un delito capital cometido por un extranjero que se encuentre ilegalmente en este país.

“La pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses. Antes, durante y después de la fundación de Estados Unidos, nuestras ciudades, estados y nuestro país han recurrido continuamente a la pena capital como el máximo disuasivo y el único castigo adecuado para los crímenes más viles”, plantea Trump en el documento.

Sigue leyendo:

Hombre condenado por matar a mujeres en Florida y California recibirá inyección letal

Ejecutan por inyección letal a reo en Florida, condenado por asesinato en 1994

Legisladores exigen investigación sobre ejecución de reo por fusilamiento en Carolina del Sur