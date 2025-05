Lewis Hamilton pide paciencia: “Mi éxito con Ferrari se medirá en unos años”

Lewis Hamilton pidió tiempo a los aficionados y a la prensa antes de que se evalúe su impacto en la Scuderia Ferrari de la Fórmula 1, asegurando que su éxito con el equipo italiano deberá medirse a largo plazo y no por sus primeras actuaciones en esta nueva etapa.

“Si tuviéramos tres malas carreras, las esperanzas seguirían vivas. No creo que ese sea el caso, pero solo digo que no lo fijamos a una carrera. No estoy juzgando nuestro éxito por una corta cantidad de carreras, media temporada, una temporada. Hablemos al final de mi carrera aquí en Ferrari, al final de unos años, luego hablemos de lo que hemos hecho. Ahí es cuando podemos mirar hacia atrás y decir si tuvimos éxito o no”, dijo Hamilton en una rueda de prensa recogida por Sky Sports.

El siete veces campeón del mundo habló el jueves desde Imola, donde correrá por primera vez frente a los apasionados tifosi como piloto de Ferrari. En su comparecencia ante la prensa, Hamilton se mostró más distendido y relajado que en sus últimas apariciones en los paddocks de Fórmula 1.

Tras dejar atrás una etapa de 12 años con Mercedes, el británico inició este año una nueva era en su carrera al unirse a Ferrari, en una de las transferencias más sonadas de la historia reciente de la F1. Sin embargo, su estreno en Maranello no ha sido el esperado.

En ese sentido, Hamilton dijo estar siguiendo de cerca la evolución del monoplaza y dijo sentirse con “mucha esperanza” sobre el desempeño del mismo: “Estuve en la fábrica el martes y el miércoles, al ver al equipo aquí, creo que todos están asumiendo la responsabilidad de dónde estamos, y estamos tratando de hacer cambios en el futuro. Tenemos algunas cosas aquí este fin de semana que, con suerte, pueden mejorar el vehículo”.

La temporada 2025 ha comenzado con altibajos para Hamilton, en un contexto donde Ferrari no ha logrado estar a la altura de McLaren, escudería que lidera con autoridad el campeonato. Después de solo seis carreras, los de Maranello ya se encuentran 152 puntos por detrás de los actuales campeones de constructores.

Pese a algunos momentos destacados, como su victoria en la carrera sprint de Shanghái o su podio en el formato corto de Miami, Hamilton no ha logrado mantener una regularidad competitiva en los grandes premios. Además, ha quedado en desventaja frente a su compañero de equipo, Charles Leclerc, tanto en clasificación como en carrera.

