United Airlines presenta el interior de su nuevo avión Boeing 787-9

United Airlines presentó el interior United Elevated para el nuevo avión Boeing 787-9 que eleva el estándar de los viajes premium internacionales entre las aerolíneas estadounidenses e incluirá dos nuevas suites de clase ejecutiva, la mayor cantidad total de asientos premium en la flota de United, un servicio de amuse-bouche de caviar Ossetra, conectividad Starlink y pantallas OLED 4K en el respaldo de los asientos aún más grandes.

Las nuevas suites United Polaris Studio de la aerolínea están ubicadas en la primera fila de cada sección de clase ejecutiva y cuentan con un total de ocho asientos totalmente reclinables con acceso a todo el pasillo que son un 25% más grandes que los United Polaris estándar, con puertas privadas, un asiento otomano adicional para acompañantes, opciones de entrada exclusivas, un servicio de amuse-bouche de caviar Ossetra, nuevos kits de amenidades con ofertas de cuidado de la piel de lujo, carga inalámbrica, conectividad Bluetooth y una pantalla OLED 4K de 27 pulgadas en el respaldo del asiento, la más grande entre las aerolíneas estadounidenses.

Los asientos estándar de United Polaris también se actualizan a suites con la incorporación de puertas corredizas y pantallas OLED 4K más grandes de 19 pulgadas y todos los clientes que vuelan en clase ejecutiva de United Polaris tienen acceso a los seis galardonados salones United Polaris de la aerolínea en todo el sistema.

“Ya ofrecemos una experiencia internacional superior y volamos a la mayor cantidad de destinos en el Atlántico y el Pacífico. Estas innovaciones brindan una experiencia superior en general, dan a los clientes aún más razones para elegir United y preparan a nuestra aerolínea para crecer en la próxima década y más allá“, afirmó Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United.

El interior Elevated renovado del 787-9 incluye acabados refinados y 99 asientos premium en total (el porcentaje más alto entre las aerolíneas estadounidenses), asientos United Premium Plus con divisores de privacidad y carga inalámbrica, y una cabina United Economy con conectividad Bluetooth y las pantallas de respaldo de asiento de clase económica más grandes del mundo.

United espera recibir el primer United 787-9 con interior elevado antes de finales de 2025, con los primeros vuelos internacionales de pasajeros previstos para 2026, de San Francisco a Singapur y de San Francisco a Londres. Todos los futuros 787 de United contarán con suites United Polaris Studio e interiores elevados, y la aerolínea espera que unos 30 de estos aviones se incorporen a su flota para 2027.

Las aeronaves con el interior Elevated también estarán entre los primeros aviones de fuselaje ancho de United en ofrecer conectividad Starlink gratuita a los miembros de United MileagePlus. El servicio es ideal para viajes internacionales, ya que ofrece acceso a internet rápido y confiable en todo el mundo, incluyendo sobre océanos, regiones polares y otros lugares remotos a los que antes no se podía acceder con señales de telefonía móvil o wifi tradicionales.

Las primeras entregas del avión 787-9 con interior elevado incluirán:

· Ocho suites tipo estudio de clase ejecutiva de United Polaris

· Dos filas en dos secciones, configuración 1-2-1

· 56 suites de clase ejecutiva de United Polaris

· 14 filas, distribuidas en dos secciones, en una configuración 1-2-1

· Los clientes pueden elegir entre asientos que miran hacia la ventana o al centro del avión (ideal para viajeros individuales) y asientos donde todas las suites miran hacia el pasillo (perfecto para quienes vuelan juntos).

· 35 asientos United Premium Plus, la mayor cantidad en la flota de United

· 5 filas en una configuración 2-3-2

· 33 asientos United Economy Plus y 90 asientos United Economy

· 15 filas en total en una configuración 3-3-3

· Los 787-9 de la aerolínea actualmente tienen 48 asientos United Polaris, 21 asientos United Premium Plus, 39 asientos United Economy Plus y 149 asientos United Economy.

Sigue leyendo:

· Archer y United Airlines unen fuerzas para crear proyecto de red de taxis aéreos eléctricos en Nueva York

· Conejo provoca incendio en avión de United Airlines y obliga a aterrizaje de emergencia

· Aviones de United Airlines sufren accidente en sus alas cuando se preparaban para despegar