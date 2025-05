Shakur Stevenson cree que Terence Crawford noqueará al Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense y campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Shakur Stevenson, se pronunció sobre la pelea que protagonizará su compatriota Terence Crawford contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 13 de septiembre de este 2025 para ofrecer su veredicto sobre el ganador de este combate que enfrentará a dos de los mejores libra por libra del planeta.

Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista ofrecida para FightHub TV, donde destacó que Crawford sería el gran vencedor de este encuentro debido a las habilidades que posee y especialmente por el empuje que ha mostrado a lo largo de su carrera; esto a pesar de reconocer que el Canelo también tiene sus puntos favorables y aseguró que será un encuentro bastante interesante para ver.

“Creo que Bud se va a comer a Canelo, creo que lo va a dominar. Creo que, sabes, Canelo es un peleador increíble, pero pienso que Bud tiene todas las herramientas para vencerlo”, expresó en sus declaraciones.

Stevenson sostuvo que a pesar que Crawford suba dos divisiones para poder enfrentarse contra el Canelo Álvarez, él es el campeón unificado welter y superwelter, por lo que tiene todo lo necesario para poder quedarse con la victoria para demostrar que es uno de los mejores de todos los tiempos.

“Creo que ustedes hacen de eso algo importante, sabes, como si esto fuera con un Benavidez, que es realmente mucho más grande que Bud, entonces eso sí aplicaría. Pero siento que con Canelo, físicamente es algo grande, pero en altura, es más bien pequeño. Así que no, no lo creo, creo que es posible que Crawford gane por nocaut. No estoy diciendo que va a pasar, pero creo que es una posibilidad si Canelo se pone a actuar fuera de lugar y no entiende que Bud también puede pegar fuerte”, concluyó.

Las palabras de Shakur también ocurren justo después de la polémica victoria que registró ante el cubano William Scull en Arabia Saudí, duelo en el que no demostró su mejor versión ante un rival que se encargó de esquivarlo.

Sigue leyendo:

–José Benavídez asegura que William Scull fue el vencedor ante el Canelo Álvarez

–Celtics sufren la derrota ante los Knicks en los playoffs

–Sergio ‘Maravilla’ Martínez da su veredicto en el Chávez Jr. vs Paul