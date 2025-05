José Benavídez asegura que William Scull fue el vencedor ante el Canelo Álvarez

El entrenador y padre del boxeador David Benavídez, José Benavídez, afirmó que el cubano William Scull debió ser el gran vencedor del combate protagonizado contra el mexicano y nuevamente indiscutido de los pesos súper medianos Saúl ‘Canelo’ Álvarez; esto al considerar el ritmo de pelea que marcó a lo largo del compromiso.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para El Clinch, donde el mexicano brindó su análisis de este combate disputado el pasado 3 de mayo en Arabia Saudí y que justamente fue bastante criticado por los conocedores del pugilismo mundial debido a la poca emoción que se reflejó; en un duelo donde justamente William Scull estuvo huyendo para no recibir golpes del tapatío.

“Yo lo voy a decir y todos me van a odiar en estos momentos, pero creo yo que como dice William Scull, para mí Scull ganó la pelea con toquecitos, punteando. Creo que pegó los mejores golpes, claros, que fueron toques, no fueron golpes sólidos. La verdad yo nunca vi a Canelo que haya colocado un golpe claro con Scull, le pegaba por la espalda, más o menos al cuerpo”, expresó.

“Scull lo contragolpeaba muy bien y al final del día, en mi opinión, puedo decir que le dio una cátedra de boxeo porque lo estuvo manoteando nada más. Canelo Álvarez no tenía las piernas, creo yo que el tiempo le está cobrando factura, creo que no tiene la misma rapidez, los mismos reflejos, la defensa no es la misma y creo yo que Scull lo conectó y lo supo puntear, más que nada fue una pelea aburrida”, agregó Benavídez Sr.

Para finalizar, José Benavídez reconoció que a William Scull le faltó arriesgarse un poco más durante los 12 rounds de la pelea para poder asegurar el triunfo.

“De todas maneras, creo yo que si Scull se hubiera arriesgado un poco más creo que hubiera hecho ver muy mal a Canelo. Creo que si hubo un ganador, fue Scull por hacer un poco más de puntos, más amateur”, concluyó el entrenador de David Benavídez.

