Adiós a la MetroCard: Dolor de cabeza entre usuarios por el método de pago OMNY

La semana pasada Sandra Quiroga tuvo un pálpito que “en menos de un segundo” le recorrió “desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza”, según sus propias palabras. La colombiana de 57años iba muy tarde para su trabajo, y ese lunes tenía que comprar su MetroCard ilimitada, como hace sagradamente cada mes desde el 2003, cuando la famosa tarjeta, que se estrenó en 1993, finalmente reemplazó por completo a los recordados “tokens”.

La usuaria del metro asegura que casi pega un grito al ver que en la estación de la Avenida 36, en Astoria, ya no estaba la máquina que vende las MetroCard. En su lugar había un hueco con varias cintas amarillas. La usuaria entró en pánico.

“Fue muy impresionante ver que después de más de 20 años esa máquina ya no estaba. Lo peor es que ese día iba tarde y no sabía qué hacer. Pregunté desesperada a la señora de la MTA que estaba en la estación y me dijo que tenía que comprar la tarjeta OMNY. Me dijo que ya no hay planes mensuales ilimitados. Fue un caos”, comenta la pasajera del servicio de transporte más grande del mundo, mientras narra su experiencia.

“Me explicaron que comprara una tarjeta OMNY y que le metiera $34 dólares. Y que sin importar el número de viajes que hiciera cada día, después del viaje 12, el resto sería gratis hasta que se cumpliera una semana. Qué ese era el nuevo método de viajes ilimitados de la MTA: no mensual sino semanal“, comenta la usuaria. “Acaté el consejo, pero dos días después, cuando ya había agotado los 12 viajes, la OMNY ya no me funcionó. Me dijeron que ya no tenía saldo y que tenía que comprar otra. Esa tarjeta es una locura. Quiero seguir usando mi MetroCard”.

Hernan Dominguez, quien asegura que necesita usar más de 25 trayectos por semana para moverse de un trabajo a otro, también es uno de los pasajeros que asegura haber tenido dolores de cabeza por culpa del nuevo método de pago. Aunque en su caso, optó por usar ApplePay, otra opción que da el sistema OMNY para pagar sin MetroCard, y que en teoría funciona igual que la tarjeta semanal ilimitada después de que el usuario gasta más de $34 dólares en 12 trayectos semanales.

“Yo boté mi MetroCard e intenté usar hace tres semanas este nuevo método de pago por primera vez pero fue un fiasco total. Comencé un martes a pasar mi tarjeta cada vez que me movía en el tren y cuando vi mi balance del banco, vi que entre el martes y el lunes próximo me habían debitado 24 viajes, no 12, a pesar de haber usado la misma tarjeta. No me dieron viajes ilimitados”, dijo, muy molesto, el joven colombiano.

La MTA está quitando las máquinas de venta de Metrocard para darle paso total al sistema de pago OMNY. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Lo peor vino después, según mencionó el joven de 27 años, cuando intentó recibir ayuda en la línea de servicio al cliente que la MTA tiene. Tras explicar su caso la respuesta que recibió es que no podían hacer nada.

“Me dijeron que no podían hacer nada porque, supuestamente Apple Pay había hecho modificaciones a mi tarjeta, por lo que también se restableció mi tarifa y que no podían quitarme los cargos extra porque en el sistema aparecía que usé un dispositivo diferente, lo que no es cierto”, aseguró el pasajero de Manhattan. “Nadie en la MTA asume responsabilidad y promueven el programa como si fuera la gran maravilla. Sean serios por favor”.

La dominicana Marbelia González narró una experiencia similar y puso en evidencia que incluso agentes de la MTA que ofrecen ayuda a clientes no están brindando información clara a los pasajeros.

“Yo compré la OMNY de $34 dólares y en tres días ya no me funcionó y cuando pregunté en una de las cabinas de OMNY en la estación de Fulton, me dijeron que el problema era porque la había usado más de dos veces diarias y que en esos casos no era ilimitada y que la única opción era comprar otra y no usarla en más de dos trayectos en 24 horas o si no tendría que pagar por cada recorrido”, comentó la usuaria.

Joana Flores, vocera de la MTA, lamentó las malas experiencias de algunos usuarios compartidas por El Diario NY, y aseguró que la Autoridad de Transporte está comprometida a que antes del 31 de diciembre de este año, cuando ya no habrá máquinas de venta de MetroCard en ninguna estación del sistema de metro, todos los neoyorquinos estén bien informados sobre el método de pago a través de OMNY.

La funcionaria manifestó que como recordatorio, los clientes no necesitan usar una tarjeta OMNY física sino que pueden usar una tarjeta de crédito o débito que funciona con el sistema de pago sin contacto, e instó a quienes han experimentado inconvenientes a que presenten sus reclamos a la línea 511 de la MTA.

Sin embargo, aclaró que tal vez los usuarios que no disfrutaron del beneficio de recorridos ilimitados en una semana después del viaje 12 pudieron haber pasado por alto algunas de las condiciones que exige OMNY para dar recorridos sin cobro después de usar $34 en viajes convencionales.

La vocera de la MTA destacó que para aprovechar la promoción semanal ilimitada después del viaje número 12 solo se puede usar un método por cada persona para que se cuenten los 12 viajes. Es decir que si un pasajero paga su pasaje e inmediatamente con la misma tarjeta OMNY o tarjeta de crédito paga por otro pasajero, el segundo pago no contará como parte de los 12 viajes.

Otro detalle a tener en cuenta es que si se usan los autobuses exprés o se hacen transbordos, eso no cuenta para la sumatoria de los 12 viajes y se descuentan los costos pertinentes.

La OMNY de $34 semanales permite viajes ilimitados después del viaje 12. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

A pesar de las quejas de algunos usuarios, la Autoridad Metropolitana de Transporte asegura que la amplia mayoría de los pasajeros del metro y los autobuses se han adaptado bien al nuevo método de pago, que será la forma oficial para todos, a partir del 31 de diciembre próximo, cuando la MetroCard se deje de vender. La MTA afirma que casi 7 de cada 10 neoyorquinos prefieren despedirse de la MetroCard, que solo quedará como un recuerdo.

Así lo manifestó Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, quien hizo un llamado a los usuarios a que den el paso a la nueva forma de pago, conocida como “tap and go”, que además de la tarjeta OMNY puede hacerse también con billeteras digitales y tarjetas débito o crédito directamente.

“Después de 32 años, es hora de decir adiós a la MetroCard y apostar por el sistema de pago de tarifas del futuro. El sistema de pago con tarjeta, que ya es la opción preferida por el 65% de nuestros pasajeros, no solo es más fácil y cómodo de usar, sino que también abre la puerta a nuevos descuentos y promociones que les permitirán ahorrar dinero”, dijo el jefe de la MTA.

Usuarios como Berenice Martínez, quien usa el método OMNY pagando con su tarjeta de crédito, apoya ese sentir, pues asegura que le resulta más cómodo pagar el metro con una sola tarjeta en vez de tener que usar un plástico adicional, pero reconoce que el cambio de “chip” entre muchos usuarios no ha sido tan fácil.

“Yo prefiero ese sistema porque ni siquiera tengo que preocuparme de estar haciendo una fila para ponerle dinero a mi MetroCard. Yo solo paso mi tarjeta de crédito y ya sé que después de 12 viajes es gratis el resto de la semana. A mí me encanta. Es más práctico”, comentó la hondureña.

“Igual entiendo que hay muchas personas que se confunden, especialmente la gente mayor y creo que deberían dejar una opción especial para ellos porque aunque a muchos nos parezca fácil, a otros como a mi mamá, les ha costado mucho hacer el cambio. Les genera estrés”, agregó la joven.

La MTA está quitando las máquinas de venta de Metrocard para darle paso total al sistema de pago OMNY. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y sobre las labores de remoción de máquinas de venta de MetroCard, que terminarán de quitarse de todas las estaciones en septiembre próximo, la MTA aseguró que hasta hoy se han eliminado ya el 50% en todo el sistema de transporte. Asimismo aseguran que la MTA ha completado aproximadamente el 75% de la instalación de las máquinas expendedoras de tarjetas OMNY.

La MTA asegura además que el salto de la MetroCard al sistema OMNY ahorrará a la MTA unos $20 millones en gastos operativos anuales relacionados con la producción y distribución de la MetroCard, la reparación de las máquinas expendedoras y el cobro y manejo de efectivo.

Asimismo agregaron que sus datos más recientes revelan que la tasa de satisfacción del nuevo método de pago es del 85%, entre clientes con tarifa regular. El 55% de los clientes con tarifa reducida utilizan ahora el sistema OMNY. Clientes del metro como Sandra Quiroga, no forman parte de esos números.

Datos sobre el nuevo método de pago que reemplaza a la MetroCard

Aunque la tarjeta OMNY es una opción, los pasajeros pueden pagar el pasaje de metro o autobús con una tarjeta de crédito o débito o un smartphone

Existe ya la opción de tarifa reducida a través de la tarjeta OMNY. El valor que debes pagar es $17 por 12 viajes.

Hay que usar la misma tarjeta en ambos tramos del viaje para obtener un transbordo gratis

Si usas $34 dólares semanales con una sola tarjeta o con la tarjeta OMNY, los clientes se beneficiarán como si tuvieran una MetroCard ilimitada de 7 días.

Después del viaje número 12 en una misma semana los trayectos siguientes serán ilimitados

El primer día de uso de tu tarjeta OMNY marcará el día de inicio de la semana, sin importar que no sea el primer día calendario de una semana

Si gastas $34 en un plazo de siete días, viajarás gratis durante el resto del período de la semana y si gastas menos de $34 en esa semana, solo pagarás por los viajes que realices.

Recuerda que para aprovechar la promoción semanal ilimitada después del viaje número 12 solo puedes usar esa tarjeta para una persona. Si pagas por ti e inmediatamente por otro pasajero el segundo pago no contará como parte de los 12 viajes.

Otro detalle a tener en cuenta es que si usas los autobuses exprés, pagas viajes en grupo para varias personas o haces transbordos, eso no cuenta para la sumatoria de los 12 viajes y se descuentan los costos pertinentes.

Los clientes con tarifa completa y reducida pueden transferir saldo de una MetroCard a una tarjeta OMNY en los Centros de Atención al Cliente en estaciones de metro seleccionadas, en el Bajo Manhattan o en los vehículos de Ventas Móviles.

Este mapa de la MTA muestra puntos exactos donde puedes adquirir tu tarjeta OMNY

Aunque como oferta de lanzamiento el costo actual de la tarjeta OMNY es $1, después ese valor aumentará para quienes la adquieran por primera vez.

Si solo quieres comprar un pasaje, puedes usar la tarjeta OMNY y recargarla con $3.25.

A partir de septiembre ya no habrá ninguna máquina que venda MetroCard n ninguna de las 472 estaciones del metro y solo habrá máquinas expendedoras de tarjetas OMNY

31 de diciembre es el último día en que se podrá obtener una MetroCard. Después de esa fecha solo podrás usar tarjetas OMNY o pagar directamente con tarjeta de crédito y débito teléfono inteligente que funcionarán con el mismo método de uso semanal ilimitado si el gasto pasa de 34 dólares en un lapso de una semana.

Dónde presentar quejas y cómo saber dónde hay máquinas OMNY en todo el metro

Llame al 511 si tiene alguna queja. Diga “MTA” en cualquier momento y luego solicite comunicarse con un representante en español.

Visite la app de la MTA. La aplicación de la MTA ofrece una función de chat donde los clientes pueden conversar en el idioma que prefieran con un representante.

En este video puede enterarse más sobre esta opción: “Chatea con nosotros”: https://www.instagram.com/reel/DJmTKxwgF1l/.

Puede visitar un Centro de Atención al Cliente y hacer sus consultas personalmente con un agente de la estación en cualquiera de las ubicaciones disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Aquí podrá encontrar la ubicación: https://www.mta.info/contact-us/customer-service-centers.

La única oficina que no está abierta las 24 horas es el Centro de Atención al Cliente de 3 Stone St en el Bajo Manhattan.

También puede enviar un correo electrónico a la MTA. Los clientes pueden enviar sus comentarios, preguntas o inquietudes mediante un formulario en línea en: https://contact.mta.info/s/customer-feedback.

En este link puede ver los sitios del metro donde ya hay máquinas de venta OMNY