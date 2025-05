Cassie Ventura espera haber dado “voz a otras supervivientes” tras testificar contra Sean ‘Diddy’ Combs

La cantante Cassie Ventura fue la testigo principal durante la primera semana del juicio en contra del magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs por cargos federales de tráfico sexual y prostitución. Ventura, quien tuvo una relación intermitente con Combs durante casi 11 años, alega ser víctima de abuso sexual por parte del rapero y relató cómo eran las ‘freak offs’, las famosas fiestas sexuales que ofrecía Combs.

Tras una semana de juicio en la que Cassie Ventura ofreció perturbadores detalles de su relación con Combs y de la violencia sexual, chantaje y agresión que alega que sufrió por parte del rapero, la cantante cumplió con su compromiso como testigo clave del caso y envió un mensaje tras finalizar cuatro días de declaraciones.

Ventura ofreció una declaración pública, emitida a través de su abogado Douglas Wigdor a la prensa, en la que se refirió a cómo se sintió tras declarar en contra de su exnovio.

“Esta semana fue extremadamente desafiante, pero también notablemente empoderadora y sanadora para mí. Espero que mi testimonio haya dado fuerza y voz a otras sobrevivientes, y pueda ayudar a denunciar a quienes han sufrido, y también sanar del abuso y el miedo”.

La cantante agradeció a su familia y abogados por su apoyo en este difícil proceso. “En mi caso, mientras más sano, más puedo recordar. Y mientras más recuerdo, nunca más olvidaré. Quiero agradecer a mi familia y a mis abogados por su apoyo inquebrantable, y estoy agradecida por toda la bondad y ánimo que he recibido”, continuó.

Ventura aseguró que ahora le gustaría centrarse en su embarazo, el cuál arribó a los ocho meses. “Ahora, me alivia cerrar este capítulo de mi vida. Les pido respeten la privacidad de mi familia y la mía, ahora que me concentraré en la última etapa de mi embarazo”.

El esposo de Cassie Ventura, Fine, acompañó a la cantante durante toda la semana en su declaración. Al finalizar su testimonio, el actor también se pronunció públicamente resaltando la fortaleza de su esposa y el amor que siente por ella tras enfrentar en el estrado al hombre que presuntamente le hizo vivir momentos sumamente difíciles en su vida.

“He sentido muchas cosas sentado ahí. Un orgullo tremendo y un amor abrumador por Cass. También una profunda ira porque ella haya tenido que sentarse frente a una persona que intentó romperla. A él y a todos los que lo ayudaron, sepan esto: No lo lograron. No rompieron su espíritu ni su sonrisa, que ilumina cada habitación. No rompieron el alma de una madre que da los mejores abrazos y juega los juegos más tontos con nuestras hijas. No rompieron a la mujer que me ha hecho mejor hombre”, dijo en el comunicado a la prensa.

Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y enfrenta cargos de tráfico sexual, conspiración y transporte para facilitar prostitución. La Fiscalía acusó a Combs de organizar fiestas desenfrenadas en las que obligaba a mujeres a tener sexo con trabajadores sexuales y las drogaba para mantenerlas despiertas durante días. Los encuentros sexuales eran grabados y, según declaró Cassie, los videos eran usados como material de chantaje y por eso ella y otras mujeres accedían a participar en esos eventos.

