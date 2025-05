FBI aumentó recompensa por captura de siete reos fugitivos en Nueva Orleans

Diez reclusos de Nueva Orleans escaparon de las instalaciones de la cárcel a través de un agujero que estaba detrás de un inodoro. Tres de ellos ya fueron capturados, mientras que otros siete continúan prófugos y las autoridades han aumentado la recompensa para quien proporcione información que conduzca al arresto de cada uno de los reos que son considerados “peligrosos”.

El agente especial del FBI, Jonathan Trapp, declaró en una conferencia de prensa que el FBI ofrece $10,000 dólares por recluso, aumentando la recompensa al doble de lo que habían anunciado previamente.

Los prófugos enfrentan múltiples cargos

El agente Trapp también compartió que según la investigación, cree que el público podría estar ayudando a los hombres, los cuales tienen entre 19 y 42 años. Los prófugos enfrentan múltiples cargos que incluyen agresión agravada, violencia doméstica y asesinato.

“Por petición del Departamento de Policía de Nueva Orleans, el FBI de Nueva Orleans ha aumentado los recursos para ayudar a detener a los reclusos que escaparon de la cárcel de la parroquia de Orleans el 16 de mayo de 2025″, compartió la agencia en un comunicado.

En el cual también añadieron: “El FBI ofrece asistencia rutinaria a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, para proporcionar mano de obra adicional y recursos especializados“.

La recompensa por información

El anuncio se produjo cuando al menos una docena de agencias del orden público iniciaron el tercer día de búsqueda. La recompensa del FBI de $5,000 que ofrecen, se suma a las recompensas de $5,000 por parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y además de $2,000 de Crime Stoppers.

Un portavoz de la Policía Estatal de Luisiana declaró a The Associated Press, que la agencia no pudo proporcionar detalles sobre el alcance y el objetivo de la investigación por razones de seguridad. Añadió que un grupo de trabajo multiagencia estaba rastreando la región en busca de los fugitivos restantes.

Los reos prófugos son:

Antoine T. Massey

Lenton Vanburen

Leo Tate

Derrick Groves

Jermaine Donald

Corey Boyd

Gary C. Price

En una declaración separada, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, dijo el domingo que la “principal prioridad de su oficina sigue siendo recuperar a los prisioneros, proteger al público, asegurar y estabilizar al personal de las instalaciones y el edificio”.

Los fugitivos son peligrosos

El FBI señala en el cártel de búsqueda que los fugitivos son peligrosos, y le pide a la población que si tiene información sobre ellos, no se acerquen, o “entren en pánico” al verlos. Deben comunicarse de inmediato con las autoridades.

Tres de los reos fueron capturados al poco tiempo de que se fugaron de la penitenciaría. Los tres recapturados son: Robert Moody, Dkenan Dennis y Kendell Myles.

Por su parte, Susan Hutson, sheriff de la parroquia de Orelans, dijo que los diez hombres se encontraban pagando su sentencia en el Centro de Justicia de Orelans, y dijo que “unas cerraduras defectuosas” ayudaron a que los reos pudieran escapar por un agujero del inodoro.

“La mayor fuga en la historia del estado”

“Esta fuga masiva de prisión podría ser la mayor en la historia del estado, y nunca debió haber ocurrido. El público merece saber cómo ocurrió”, declaró el gobernador Jeff Landry en la conferencia de prensa que realizaron este domingo.

Según AP, Landry solicitó una auditoría de la cárcel por parte del Departamento de Correccionales y espera tenerla lista para finales de semana. Aseguró que todos en el sistema deben rendir cuentas, “excepto la policía, que parece estar haciendo su trabajo”.

Mientras el superintendete de la Policía Estatal de Luisiana, considera que los fugitivos no han salido del estado, y continúan la búsqueda para recapturarlos.

Cualquier persona que tenga información se puede comunicar al FBI al 1-800-Call-FBI o enviar pistas digitales a fbi.gov/neworleansfugitives, compartieron las autoridades.

