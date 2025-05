Israel afirma que trabaja en un acuerdo para terminar guerra en Gaza y expulsar a Hamás

El Gobierno israelí afirmó este domingo que está trabajando para “agotar todas las posibilidades” de un acuerdo con Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza “en el marco del fin de los combates”, que incluiría “la liberación de todos los rehenes, la expulsión de los terroristas de Hamás y el desarme de la Franja de Gaza”.



Así lo afirmó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que el martes enviara a Doha (Catar) una delegación para negociar un alto el fuego con Hamás con mediadores.



Según una nota de la oficina, el equipo negociador está trabajando en Doha para llegar a un acuerdo, que podría ocurrir, dice, dentro del esquema propuesto por Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio.

¿Qué establece la propuesta?

Dicha propuesta engloba una extensión de la primera fase del alto el fuego de semanas durante la que se liberaría a en torno a la mitad de los rehenes vivos que quedan en Gaza, pero que no comportaría el fin de la guerra y la retirada de Israel de la Franja, como pide Hamás.



La otra posibilidad compartida por la oficina para un acuerdo es “en el marco del fin de los combates”, la cual incluiría la liberación los rehenes israelíes en Gaza (quedan 58, de ellos unos 24 vivos), la expulsión de los miembros de Hamás del enclave palestino y el desarme de la Franja de Gaza.



Hasta ahora, el Gobierno israelí se había limitado a decir que Israel solo negociaría una tregua dentro de la propuesta de Witkoff, que no gusta a Hamás porque no comporta un fin de la guerra, sino una prolongación del alto el fuego.



Este jueves, el grupo islamista criticó a Israel acusándolo de responder “con una escalada militar” a los últimos esfuerzos de los mediadores para alcanzar un acuerdo.



Y es que el viaje a Doha de la delegación israelí se ha producido coincidiendo con la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de una extensión de las operaciones en Gaza y con la intensificación de los ataques a la Franja, que en los últimos días se están cobrando la vida de más de cien personas al día.



Estos ataques, algunos de los cuales han matado a familias enteras de hasta 20 miembros, se han producido contra viviendas, hospitales y escuelas que albergan a refugiados, y han provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas desde las localidades más al norte hasta la Ciudad de Gaza, ubicada un poco más al sur.

