El Vaticano podría acoger reunión entre Rusia y Ucrania, dice Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que la próxima reunión entre Ucrania y Rusia, quizás en la presencia de otros países, podría celebrarse en el Vaticano, Suiza o Turquía, al tiempo que señaló que espera conocer las condiciones de Moscú para un alto el fuego y apuntó a que cualquier demanda inasumible sería una prueba de que los rusos no quieren la paz.

“Estamos considerando Estambul, el Vaticano, estamos considerando Suiza como posible sede de la reunión”, en la que podrían también participar EE.UU., algunos representantes de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev tras hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los principales líderes europeos.

“No estamos eligiendo alternativas a nuestros colegas turcos, lo estamos mirando desde el punto de vista del resultado, cuando la parte que prepara la reunión pueda tener y organizar el nivel adecuado de presencia de delegaciones”, añadió.

Explicó que “el Vaticano está listo para hacer las invitaciones y organizar la reunión con todos nosotros, incluidos los europeos”.

El jefe de Estado ucraniano destacó la disponibilidad de implicarse en las negociaciones mostrada por el papa León XIV durante su encuentro de este domingo.

También Trump recordó que el papa León XIV se ha mostrado interesado en albergar ese diálogo en el Vaticano. “¡Que empiece el proceso!”, añadió en su red social.

Zelenski habló este lunes con Trump, después de que éste mantuviera una conversación telefónica de dos horas con el líder ruso, Vladímir Putin, tras la cual el presidente estadounidense anunció que Ucrania y Rusia empezarán de inmediato negociaciones de cara a un alto el fuego y, “todavía más importante”, el fin de la guerra.

Al respecto, el presidente ucraniano señaló que espera conocer las condiciones de Rusia para un alto el fuego para avanzar en las negociaciones, y sostuvo que se necesita una reunión técnica “cuanto antes” para trabajar en el alto el fuego.

“Desconozco los principios (condiciones) de la parte rusa, pero como lo he entendido en nuestra conversación con el presidente Trump, Rusia quiere enviarnos un memorándum”, indicó.

“Los primeros pasos tienen que ser aceptables para ambas partes”, enfatizó Zelenski, que agregó que “si Rusia propone este memorando podremos formular nuestra visión”.

“Si Rusia pone como condición que retiremos nuestras tropas de nuestra tierra esto significa que no quiere poner fin a la guerra, porque entienden claramente que Ucrania no hará esto”, dijo al ser preguntado por la posibilidad de que Moscú insista en que Kiev le entregue incluso las zonas que no controla completamente.

Zelenski manifestó la expectativa de que tanto Europa como Washington interpreten cualquier demanda inasumible de Rusia como una prueba de que no quiere la paz y aseguró que tiene la certeza de que la Unión Europea (UE) dictará nuevas sanciones contra el Kremlin de llegar a esta situación.

No obstante, el presidente ucraniano reconoció que “habrá que trabajar a fondo con EE.UU.” para que Trump haga lo mismo.

Por su parte, los líderes de Alemania, Francia, Italia y Finlandia, así como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que participaron en la llamada con Zelenski y Trump subrayaron su disposición a reforzar la presión sobre Moscú, según informó la Cancillería alemana.

Todos ellos coincidieron en la necesidad de coordinar estrechamente el proceso de negociación con Kiev y Washington y en la importancia de que se produzca una nueva reunión técnica tras los contactos del viernes pasado en Estambul, de acuerdo con esta fuente.

Sigue leyendo:

– Papa León XIV recibió a Zelensky tras dar la misa de inicio de su pontificado

– Zelenski ordena la creación de un equipo negociador para las conversaciones con Rusia

– Trump habla con Putin y Zelenski por separado en busca de una salida negociada a la guerra