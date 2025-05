El veterano político Scott Stringer busca nuevamente la alcaldía de NYC: “La Ciudad no está en el lugar que merece estar”

Por segunda vez, el experimentado Scott Stringer se medirá en las primarias demócratas, en su aspiración de ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, luego que su primera campaña de 2021 se descarrilara por una denuncia de supuesto abuso sexual, que no llegó a ninguna parte. Pero le arrebató el apoyo de muchas organizaciones y uniones sindicales.

En el preludio de la anterior contienda municipal, el ex contralor de la Ciudad de Nueva York, ex asambleísta estatal y ex presidente del condado de Manhattan, lució por semanas como uno de los favoritos para sustituir a Bill de Blasio. Un ascenso que en ese momento se desplomó, por lo que él ahora describe, en conversación con El Diario, como una “cruel guerra sucia, una evidente campaña de desinformación, una acusación que nunca tuvo fundamentos”, que terminó llevando a Eric Adams al poder. Lo cual marcó, en sus palabras, el inicio de una era de improvisación y corrupción.

Ahora, está seguro que a pesar de no estar favorecido en las encuestas, en el momento en que se hace esta entrevista, esta vez, va la vencida.

Stringer exhibe en sus credenciales, conocer como la palma de su mano las cuentas y las finanzas de la Ciudad de Nueva York, también haber crecido en la Pequeña República Dominicana (Washington Heights), al lado de una familia y una comunidad diversa, que le ha hecho conectar por décadas, con los núcleos de los grandes problemas de asequibilidad. Una llave clave para poder resolverlos.

Desde su perspectiva, es falso que la Gran Manzana estuvo presionada financieramente por el arribo de miles de inmigrantes desde la primavera de 2022. En su opinión, el actual equipo municipal no estaba preparado para afrontar esa emergencia, ni ninguna.

Para este aspirante a gobernar la Gran Manzana, uno de sus programas estrella, es extender el horario escolar público hasta las 4:30 p. m., para alinearlos con las realidades de las familias trabajadoras.

De igual forma, ha expuesto un ambicioso programa de cuidado infantil universal, llamado ‘Tri-Share’ el cual compartiría los costos para estos servicios entre la Ciudad, los empleadores y las familias.

“Sé cómo hacerlo”

¿Son posibles estos planes de cuidado infantil desde el punto de vista presupuestario. Hay dinero para esto. No cree que muchas veces las campañas están llenas de promesas que no tienen soporte financiero?

– Soy el único candidato que plantea programas ambiciosos ajustados a realidades financieras y presupuestarias. Sé cómo hacerlo. Ninguna de las otras opciones conoce las cuentas municipales como yo. Cuando escuchas a los otros competidores, hablar en un debate, es curioso que si nuestro presupuesto es de $115 mil millones, en un par de ideas, ya se gastan $200 mil millones. El tema del cuidado infantil, es fundamental para evitar que inclusive familias de clase media, se sigan desplazando huyendo de los costos de aquí. En mi propuesta, incluyo al sector privado. La idea es que las compañías participen en esta inversión, que finalmente les permitirá retener a sus empleados. Fíjate el caso del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), el 20% son mujeres oficiales, que también sufren la tragedia de la falta de opciones de cuidado infantil. Por eso a los tres y cuatro años, terminan abandonando la institución y mudándose a otras ciudades. Es solo un ejemplo.

Hablando de NYPD. Las estadísticas refieren un descenso de la criminalidad en la Gran Manzana. ¿Cree que NYC está más segura?

– En lo absoluto. Yo no creo en esas estadísticas. La ciudad hoy no está en el lugar, que merece estar. No es solo reducir la cifra de asesinatos, sino mejorar la calidad de vida. Seguimos caminando entre basura y ratas. Yo he planteado el lanzamiento de QualitySTAT, una herramienta de gestión del desempeño diseñada para llevar en tiempo real las denuncias y fortalecer la responsabilidad en todas las agencias clave. Esto lo manejaría un nuevo vicealcalde de Calidad de Vida, este sistema abordará el crimen, los problemas de calidad de vida y las ineficiencias, creando una ciudad realmente segura.

¿Cuál es su visión sobre NYPD en este momento, luego de varios años en que el ala más progresista demócrata local, ha querido desfinanciar a esa fuerza?

– Mi plan es muy preciso. Debemos contratar de manera urgente a 3,000 nuevos policías. Nuestra ambición es un agente dedicado en cada tren del Subway. La Ciudad está fallando en retener a su fuerza policial. La tendencia es que un número importante de oficiales, están dejando el servicio para irse a otras ciudades. Enfrentan los mismos problemas de asequibilidad de vivienda de toda la clase trabajadora. Además son obligados a trabajar extensas jornadas de horas extras. Mi otro abordaje de la seguridad es una respuesta compasiva ante la crisis de salud mental. Estas personas deben ser abordadas por profesionales y deben recibir servicios sociales.

El aspirante demócrata remarca que la diversidad de la comunidad hispana es parte de su ADN. (Foto: Fernando Martínez)

“Soy parte de la comunidad “

¿Quién es Scott Stringer políticamente hablando?

Fui un niño que creció entre los neoyorquinos en Washington Heights. Vengo de una familia que siempre fue activa políticamente. Mi padre adoptivo, Carlos Cuevas, fue un latino que en su momento figuró en las posiciones más altas como vicepresidente del condado de El Bronx. Mi madre Arlene, fue la primera mujer representante de mi vecindario en el Concejo Municipal. ¿Quién soy? Un servidor público, que creo en la comunidad, en la diversidad de Nueva York, porque soy parte de ella. Y estoy convencido de que tengo una agenda muy clara para reconstruir esta ciudad, sin improvisaciones.

¿Por qué debería confiar el votante hispano en usted?

Yo vengo de la comunidad, vengo de una familia diversa. Yo estudié en la Escuela Secundaria Pública Kennedy. Crecí con un hermano adoptivo latino. La diversidad de la comunidad hispana es parte de mi ADN. Nací y me crié en medio de los cambios en el Alto Manhattan, debido a la influencia de las maravillosas comunidades dominicanas y puertorriqueñas. Por ello, puedo asegurar que tengo una estrategia estructurada de programas realizables y no fantasías, para que la clase trabajadora pueda tener una mejor calidad de vida. Pregúntale a cualquier otro candidato dónde queda la Avenida Dickman u otros enclaves de la ciudad, en donde la mayoría son hispanos. Y te aseguro que tienen que buscar un GPS. Debemos tener la capacidad de entender cómo podemos invertir en negocios de las minorías y mujeres, especialmente en las comunidades hispanas. Y que los dólares de contrataciones municipales vayan a emprendedores de las minorías.

Usted dice que conoce las finanzas de la ciudad de Nueva York como la palma de su mano. ¿Considera que actualmente la economía de la Gran Manzana está en su mejor momento?

– La economía de la ciudad de Nueva York es resiliente. Pero en estos momentos de transformaciones económicas, no es algo automático. Se requiere repensarla. Hay que conocer la historia de la ciudad, inclusive en las peores crisis económicas nacionales y mundiales, las grandes corporaciones globales querían tener su base de operaciones en la Gran Manzana. Ahora eso cambió. Porque tú puedes hacer grandes negocios y correr una compañía, sentado en una laptop en China. Nuestra visión es crear oportunidades para que los pequeños y medianos emprendedores puedan mantener sus negocios aquí. Aquí vienen miles de estudiantes a grandes universidades de Manhattan y El Bronx, a educarse y luego se van. Debemos ofrecer estímulos para que desarrollen sus ideas aquí. Hay una nueva generación de gente educada, que se tiene que ir, porque no es una ciudad asequible. Por ello se tiene que crear un modelo de viviendas asequibles y cuidado infantil. Debemos invertir más además en las comunidades más vulnerables y diversas. También hay que proteger más a los inmigrantes que vienen aquí a aportar a nuestra ciudad.

Una crisis ficticia

Hablando de proteger a los inmigrantes, cómo usted hipotéticamente abordaría una nueva crisis migratoria. ¿Usted rentaría hoteles completos para hospedar a masas de recién llegados?

– Lo primero que debemos defender a toda costa, es que los inmigrantes construyeron esta ciudad. El próximo alcalde debe tener la capacidad de aprovechar ese capital humano, que en muchos casos viene huyendo de situaciones terribles. Los migrantes han sido el centro del ataque de la administración Trump y el próximo alcalde debe tener la capacidad de proteger el alma de esta ciudad. Si no eres capaz de eso, entonces no eres neoyorquino. Recordemos además que por lo menos 5,000 personas dejaron la ciudad durante la pandemia. Eric Adams no manejó de forma apropiada esta crisis. De hecho, en mi perspectiva, lo convirtió en una bandera de una falsa crisis financiera para la Ciudad. Recordemos que él aseguró que esto costaría $11 mil millones. El alcalde se inventó una crisis ficticia para justificar su falta de estrategia en expandir las oportunidades económicas en los negocios de las minorías y en invertir en viviendas asequibles. Estuvo todo el tiempo lamentándose de que la crisis migratoria, estaba colapsando las cuentas municipales. Y eso no fue cierto. Necesitamos a alguien con experiencia que sea capaz de atender emergencias y reorganizar las finanzas municipales ante desafíos que surjan. La característica principal, que debe tener un alcalde de una ciudad como esta, es que surjan emergencias que se deben enfrentar financieramente. El problema es que puso demasiado gente descalificada en su Administración.

¿Usted repensaría o daría un giro al estatuto local de Ciudad Santuario?

Nueva York tiene una especial obligación en este momento, de mantenerse de pie con estas leyes. Más bien debemos fortalecerlas. ¿Quién puede creer que en este momento haya padres de familia que tengan miedo de llevar a sus hijos a la escuela, porque en el camino pueden ser arrestados? Eso me recuerda la historia de la Alemania Nazi, en donde niños eran separados de sus padres. Y no lo podían ver nunca más.

Stringer: Yo no fui parte de ningún escándalo, sino de una infamia sin pruebas. (Foto: Fernando Martínez)

Serán unas primarias competitivas

Todas las encuestas arrojan que el exgobernador Andrew Cuomo lidera estas primarias demócratas, seguido de Zohran Mamdani. ¿Qué visión tiene usted de estas supuestas preferencias?

– La campaña todavía no ha empezado formalmente. Esta será una contienda muy competitiva. La verdad es que Cuomo tiene un alto nivel de reconocimiento, pero no de aceptación. Es el candidato con el nivel más alto de rechazo porcentual. Cuando la campaña entré en forma, en un par de semanas, estoy seguro que los neoyorquinos, podrán entender más claramente lo que yo ofrezco. Y se irán por mi opción.

En las últimas primarias usted estuvo envuelto en un escándalo de un supuesto abuso sexual del cual no existieron denuncias claras. ¿Cómo lo interpreta cuatro años después?

– Yo no fui parte de un escándalo. Fui víctima de una falsa denuncia, de la cual nunca aparecieron pruebas. Fue una infamia desproporcionada. Cada elección es diferente. Eso fue en 2021, ahora estamos en 2025.