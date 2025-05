Carlitos ‘El Productor’, de ‘El Gordo y la Flaca’, fue a arrestado en Florida

Juan Espinoza, conocido como ‘Carlitos el productor’ del exitoso programa ‘El Gordo y la Flaca ‘ de Univision, fue arrestado durante la madrugada del pasado 18 de mayo en Florida.

Wayne Ivey, alguacil del condado Brevard, confirmó la detención de Espinoza quien habría sido arrestado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol a una alta velocidad.

Espinoza conducía a alta velocidad mientras su esposa y sus hijos viajaban con él en el auto. El productor fue arrestado bajo cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y negligencia infantil sin causar daños físicos mayores.

“¡La mayor sorpresa fue encontrar a la esposa de Espinoza en el asiento del copiloto, y luego a un niño de 1 año y a otro de 8 años durmiendo en la parte trasera del vehículo!”, comentó Ivey.

El oficial que hizo la detención le pidió a Espinoza que accediera a realizar la prueba de alcohol, una solicitud a la cual el productor se negó rotundamente. A pesar de su negativa, el ‘Carlitos el productor’ fue llevado al “Ivey’s Iron Bar Lodge”.

“Amigos, sé que esto no detendrá a las personas de tomar la decisión de beber y conducir, pero les prometo que continuaremos arrestándolos por sus malas decisiones que ponen a todos en la zona de peligro”, declaró el sheriff Wayne Ivey.

Asimismo las autoridades se refirieron a este caso a través de una publicación en redes sociales. “No importa cuántas veces lo digamos: las personas siguen poniendo en riesgo sus vidas, las vidas inocentes de nuestros ciudadanos en la carretera y, en este caso, las de quienes deberían ser las que más aman y cuidan. ¡Su propia familia!“, escribieron las autoridades de la BCSO en el comunicado de prensa compartido en Facebook.

Carlitos ‘El Productor’ es una de las figuras más importantes del programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision. Además de ser el productor del show, conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, se ha convertido en un personaje característico del programa debido a su gran sentido del humor, carisma y por el cariño que le tienen sus compañeros del programa.

Espinosa padece una condición llamada acromioplastia, una enfermedad que no le permitió crecer después de los 10 años. Vivir con esta condición implicó un enorme reto en la vida de ‘Carlitos’ quien aseguró que fue víctima de bullying en la adolescencia.

Durante una entrevista con la periodista Tanya Charry Espinosa aseguró que su llegada a la televisión “le salvó la vida”. “La televisión me ayudó a poder expresarme y ser aceptado porque mi cosa siempre ha sido que me acepten. No que la gente se ría de mí, sino que se rían conmigo”, afirmó Espinosa.

Hasta el momento, Carlos Espinoza no se pronunció sobre su arresto. El productor apareció en la emisión de este martes del programa ‘El Gordo y la Flaca’ pero sus compañeros no hicieron mención sobre el arresto.

