Eddie Hearn pone en duda el futuro del Canelo Álvarez tras su pelea contra William Scull

El promotor de boxeo Eddie Hearn se mostró bastante preocupado por el futuro deportivo del mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, debido al bajo rendimiento que mostró el pasado 3 de mayo en su último combate contra el cubano William Scull en Arabia Saudí; enfrentamiento en el que terminó siendo el ganador pero tras un duelo con muy poca acción registrada.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para FightHub TV, donde consideró que de mantener este ritmo de pelea podría verse bastante perjudicado para el duelo que tendrá el próximo 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford; esto al considerar que el norteamericano es una de las figuras más peligrosas a las que se ha enfrentado el tapatío en su carrera como profesional.

“Un poco, sí, no fue solo que no pudiera cortar el ring, siento que el timing ahora, la edad. Canelo es increíble, no solo por su habilidad y lo que ha logrado, sino por el hecho de que todavía tiene el deseo para esos campos de entrenamiento y esas peleas. Pero siento que ese deseo podría estar desvaneciéndose un poco, no por su amor al boxeo, sino por la edad y la vida, ¿sabes a qué me refiero?”, expresó.

Canelo Álvarez no pudo noquear a William Scull. Crédito: AP

El promotor británico incluso habló sobre el posible retiro del Canelo Álvarez al no haber logrado poder adaptarse de manera cómoda al enfrentamiento de William Scull; por lo que teme que Crawford pueda causarle graves daños al aumentar dos divisiones para poder enfrentarlo.

“Y no me malinterpreten, la pelea contra Crawford definitivamente lo motivará, pero estaba viendo esa pelea pensando que no me sorprendería si se retirara y no peleara contra Crawford, porque no creo que quiera perder ante Crawford, un tipo mucho más pequeño, solo porque está al final del camino. Pero la pelea es tan grande y el dinero es tan grande que tendrá que tomarla, apuesto a que se retira después de esa pelea”, agregó Hearn.

El campeón mexicano logró derrotar a William Scull por decisión unánime con un resultado de 119-109, 119-109 y 118-110 en las papeletas; a pesar de esto el tapatío que lanzó 312 golpes, apenas logró conectar 54 de estos durante los 12 asaltos, una de las cifras más bajas que se ha registrado en peleas por un título mundial.

Crawford llega a este duelo con la posibilidad de su retiro y con un récord invicto de 41 victorias y 31 de ellas por la vía del nocaut, siendo una verdadera máquina de golpes.

Sigue leyendo:

–Robert García apuesta por e triunfo de Terence Crawford sobre el Canelo Álvarez

–Bob Arum lanza dura crítica tras último combate de Devin Haney: “Fue una vergüenza”

–Exestrella de la NFL Antonio Brown habló tras retención en evento de boxeo: “Intentaron robarme”