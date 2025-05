William Scull reconoce que regaló la pelea a ‘Canelo’ Álvarez

Más de 72 horas han pasado de la derrota de William Scull contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Arabia Saudita. El boxeador cubano hizo autocrítica y reconoció que regaló el combate al púgil mexicano por la forma en la que abordó la estrategia.

En una declaración para Agon Sports, Scull se mostró a crítico ante la decisión unánime que otorgó la victoria a Álvarez. ¿La razón? Asegura que lideraba algunas tarjetas de los jueces y lanzó el doble de golpes que ‘Canelo’.

“Lancé el doble de golpes que ‘Canelo’ y algunos expertos incluso me tenían adelante en las tarjetas. Ahora me doy cuenta de que debí haberlo hecho ver aún más decisivo. Lo que más me duele es saber que regale esta pelea”, confesó.

William Scull opina sobre la decepción de los fans

Los 36 minutos que duró el combate se vio a un ‘Canelo’ con intención de pelear y encontrar intercambio, pero Scull lo evitó y bailó durante 12 asaltos. Más que una pelea, jugaron al gato y al ratón.

Al término del pleito, los fans, e incluso Saúl Álvarez, se quejaron de la estrategia rácana de ‘El Indomable’. Ahora, el residente en Alemania dijo comprender las críticas de los espectadores y recalcó que siempre tuvo como objetivo buscar la victoria.

“Entiendo que mucha gente está decepcionada y esperaba una pelea más espectacular, especialmente después de pagar por el PPV. Sin embargo, mi objetivo era ganar la pelea, y según las tarjetas de puntuación de 115-113 y 116-112, no lo hice tan mal”, analizó.

William Scull explicó por qué no pudo ganar a ‘Canelo’ Álvarez

A los argumentos ya expuestos, Scull sumó la dureza de los jueces a la hora de puntuarlo. Según el cubano, no tomaron en consideración que pegó más que su rival ni tampoco le regalaron rounds.

“Todos deben tener en cuenta que no me regalaron ni un solo round, aunque estaba enfrentando al rostro del boxeo en Arabia Saudita, donde Turki Al-Sheikh ya tiene la pelea de Crawford programada”, dijo.

“Me sentí muy cómodo controlando la distancia, ya que ‘Canelo’ no pudo cortar el ring. Conecté los golpes más limpios y efectivos durante toda la pelea”, añadió.

Se trata de la primera entrevista de William Scull tras la derrota ante ‘Canelo’. El pasado domingo, luego de bajar del cuadrilátero, declaró brevemente que le ganaron una pelea en la que no le lanzaron golpes.

‘Canelo’ logró su victoria número 63, pero sigue resistente ante el KO. Desde 2021 no gana por la vía rápida el mexicano, que ahora se enfrentará en septiembre a Terence Crawford.

Por su parte, William Scull suma la primera derrota de su carrera. 23 victorias y una caída para el cubano que ha logrado nueve nocauts.



