El lado dulce de Trump: disfruta de las golosinas y los helados, compartió la Casa Blanca

Este martes 20 de mayo, la sala de prensa de la Casa Blanca recibió a periodistas que buscaban encontrar respuestas a sus dudas: ¿Cuál es la golosina favorita del presidente? O ¿Qué le gusta comer?, así lo compartió la secretaria Karoline Leavitt, quien respondió a todos los cuestionamientos de los niños que emocionados levantaban la mano para participar en la conferencia.

La sesión informativa de este día formó parte de las actividades de la Casa Blanca con motivo del “Día anual de llevar a nuestros hijos e hijas al trabajo”. Los niños ocuparon los asientos de sus padres periodistas para realizar sus preguntas y conocer más del presidente Donald Trump.

Conocer sobre su comida favorita

Las preguntas que más predominaron en la conferencia fueron: ¿Cuántas golosinas come el presidente? Y ¿Cuál es su comida favorita? La secretaria de prensa respondió a cada una de ellas, compartió The Associated Press.

“Come una buena cantidad, le gustan los Starburst rosas y los Tootsie Rolls”, dijo Leavitt, sobre las golosinas favoritas de Trump y se realmente las consume todos los días.

La comida dulce es la gran favorita del republicano, ya que según la secretaria de prensa, “los helados con salsa de chocolates y algunos aderezos” son sus favoritos.

La sala de prensa de la Casa Blanca se llenó de niños. Foto: AP Photo/Evan Vucci

“Hamburguesas con papas”

La mayoría de los niños, que estaban sentados al frente en la sala de prensa, levantaban la mano, según describió AP, para saber más sobre los gustos de Trump.

“Hamburguesas y papas fritas de McDonald’s”, respondió Leavitt, también son parte de su menú. Algunos pequeños cuestionaron, que ¿Cuál de sus cinco hijos es el favorito del presidente?

“Es una pregunta muy controvertida y no voy a responderla”, indicó Leavitt, provocando grandes risas entre los presentes. “Sé que quiere mucho a todos sus hijos, y son unos niños estupendos”, añadió según AP.

Aunque la mayoría de las preguntas eran sobre los gustos de Trump, sí hubo algunos menores que deseaban saber: ¿Qué está dispuesto a hacer el mandatario con respecto al cambio climático? Y ¿Qué pasará con la frontera de EE.UU. y México?

🚨| ÚLTIMA HORA: El presidente Donald Trump, hizo su icónico baile YMCA para los niños que están en la Casa Blanca en el “Día de Llevar a los Hijas e Hijos al Trabajo”. 🇺🇸 pic.twitter.com/oV0oAHi9ol — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 20, 2025

Melania hizo banderas con los niños

Mientras la conferencia de prensa infantil se realizaba, Trump se encontraba en otro evento con su esposa Melania, quien antes de acudir a sus compromisos, convivió con los hijos de algunos trabajadores de la Casa Blanca, elaborando banderas estadounidenses de madera.

La primera dama reconoció el trabajo de los niños y les dijo a varios que “sus creaciones eran hermosas”.

“Icónico baile de Trump”

Más tarde, uno de los periodistas compartió en sus redes sociales un video de Trump, haciendo su famoso baile frente a algunos niños en la entrada sur de la Casa Blanca.

“El presidente Donald Trump, hizo su icónico baile YMCA para los niños que están en la Casa Blanca en el “Día de Llevar a las Hijas e Hijos al Trabajo”, publicó.

