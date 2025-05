Gala Montes habla de sus luchas contra la ansiedad y los trastornos alimentarios

Gala Montes constantemente acapara los titulares de la prensa por la relación que sostiene con su madre. Sin embargo, en esta ocasión vuelve a ocupar la sección de la fuente de entretenimiento por un detalle personal que la mantiene abrumada: se trata de los trastornos alimentarios, la ansiedad y la depresión.

“Me traumaron muy duro, empecé a tener problemas y actitudes compensatorias. Como mujeres, nos pasa mucho y es peligroso. Por eso, empecé a tomar terapia. Se puede tener una relación sana con el cuerpo. Un productor me dijo que estaba gorda; tomé anfetaminas y mil cosas para bajar de peso el medicamento es súper peligroso dejaba de comer y después tenía atracones”, mencionó durante una entrevista a Yordi Rosado.

La actriz destacadas telenovelas mexicanas también le contó que está buscando métodos para poder lucir mejor físicamente, ya que desea perder algunas libras. Aunque mencionó que, con mucha frecuencia, suele ser difícil, la sociedad ya tiene un prototipo de mujer idealizada para ser vista y aceptada por el resto, y para ello debe ser delgada.

“Ahorita están de moda varias alternativas (para bajar de peso) que a mí me dan mucha cosa. No funcionan. Las mujeres somos víctimas de la industria de la belleza y nadie ve eso, más que: ‘Ya está perfecta porque está delgada, es feliz’, y no es verdad. En algunos lugares me gustaría que se normalizara un poco más”, le mencionó a Yordi.

La actriz está en desacuerdo con que las personas que no son obesas terminen siendo elogiadas como si el resto no tuviese relevancia en el mundo: “Desafortunadamente, todavía aplaudimos a la gente delgada que se realiza ciertos procesos estéticos. No hay ningún problema todos nos hemos hecho nuestros arreglitos, pero en eso no se basa la felicidad ni la realización de una mujer, como tampoco una boda”, contó.

Gala Montes ya había mencionado que tiene problemas de depresión

Hace un tiempo, mencionó a TVNotas que está atravesando este tipo de problemas y en aquel momento dijo que “toda mi vida fui muy ansiosa, pero ahora hay más conocimiento de esto. Yo no sabía lo que pasaba; lo vivía con los proyectos y las personas. También es depresión lo que he tenido, pero no me daba cuenta hasta que el médico me lo dijo. Tenía mucho sueño, pensamientos negativos; no tenía ganas de hacer las cosas”.

