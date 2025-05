Crista, madre de Gala Montes, aclara rumores sobre el pago que le dio Adrián Marcelo

Crista, madre de la actriz Gala Montes, recientemente enfrentó los medios de comunicación, quienes aprovecharon para preguntarle si todavía tenía dinero del que le pagó Adrián Marcelo por la entrevista que le ofreció a mediados del mes de marzo, donde proporcionó detalles de la relación que había entre ellas, al mismo tiempo que explicó que, aparentemente, habría sido agredida por su hija.

La madre de la actriz no quiso ofrecer mayores detalles al respecto, pero sí dejó claro el aspecto que muchos habían estado mencionando incluso en las redes sociales: “No me lo he acabado. Estoy viendo en qué tengo que pagar, pero no me lo he acabado. Aún tengo dinero“. De esta forma, terminó con los rumores que se registraron sobre que aparentemente ella había derrochado la elevada suma de dinero que le fue entregada para hablar de su hija con una persona que no la tolera.

Existen muchas dudas en cuanto la cifra real que habría recibido Crista, ya que al inicio se había mencionado que aparentemente se trataba de 350,000 pesos mexicanos, debido a que Adrián hizo referencia a ese monto. Además, dijo que no le habría incomodado pagarle más de haberlo considerado necesario.

No obstante, a través de una publicación realizada en la red social “X”, escribió algo totalmente distinto: “A la Sra. Crista le pagábamos un millón y lo recuperamos. No tienen idea el placer que representa lucrar con su morbo. Tomando en cuenta lo que cobré en #LCDLF, creo que nadie en la historia ha ‘exprimido’ tanto un reality de TV. Entiendo muy cabrón su resentimiento”.

Desde hace algún tiempo, la relación entre Crista y Gala está completamente fracturada, y la madre de la actriz no dudó en recibir una elevada suma de dinero para hablar de la mala relación que existió cuando vivieron bajo el mismo techo. Aunque en diversas oportunidades él se expresó de una forma muy fea sobre Montes, a través de su perfil de Instagram compartió un extenso mensaje en el que le dio las gracias a Adrián.

“No cabe duda que me llevo una sorpresa, el Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos el perdón existe, el Sr. es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien, maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias me llevo un gran sabor de boca“, añadió en el pie de foto.

Sigue leyendo:

· Mamá de Gala Montes habló de su nuevo retoque estético

· Mamá de Gala Montes acusa a su hija de agredir verbalmente a Adrián Marcelo

· Laura Flores sorprende con confesión sobre Gala Montes y su mamá