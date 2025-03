Filtran declaraciones de la mamá de Gala Montes a Adrián Marcelo fuera de cámara

La relación entre la actriz Gala Montes y su madre, Crista, se encuentra fracturada desde hace muchos meses, luego de que la progenitora de la mexicana fuera su mánager. Recordemos que ambas partes han estado revelando problemas familiares a través de las redes sociales.

En ocasiones, Crista había expresado que quería mejorar la relación con la actriz, pero ella no lo ha permitido. Sin embargo, todo dio un giro inesperado, ya que recientemente se supo que Adrián Marcelo, enemigo número uno de Gala, le ofreció dinero para que se sentara con él a hablar sobre la situación familiar que están viviendo.

Sin embargo, Javier Ceriani, en su canal de YouTube, el pasado martes 25 de marzo, hizo algunas declaraciones en las que se encuentra involucrada la mamá de la actriz: “Después de la entrevista, Crista confesó a Adrián Marcelo que Gala nunca la había golpeado. Se lo dijo después de cámaras. Lo del serial sí es cierto, pero nunca golpeó a la madre”.

“A la mamá de Gala le gusta apostar en el juego. Tiene un vicio horrible, por eso aceptó los $50,000 dólares que le dio a Adrián Marcelo. Atormentaba a Gala para que le diera dinero. ¿Saben lo que dijo en cabina?: ‘Yo no tengo la culpa de que mis hijas no tengan vicios, ni ese tipo de adicciones'”, agregó el argentino en exclusiva.

Madre de Gala Montes se defiende de presuntamente haber mentido

Tras las fuertes declaraciones que hizo Javier, la madre de la actriz, en horas de la madrugada de este miércoles, decidió compartir un comunicado en el que se dirige a varias personas que, desde su perspectiva, la han atacado fuertemente. Por ello, decidió desmentir todo lo que él afirmó en su canal de YouTube.

“Javier Ceriani, si soy adicta al juego me gustaría que muestres las pruebas. En todo caso, asistir a un casino no es lo mismo que ser una persona con ludopatía (ojo ahí). Respecto a mi supuesta adicción al alcohol también supongo que tienes exámenes toxicológicos que acrediten lo que dices, el testimonio de algún médico que me atendió y testigos que me vieron en “Doble AA” ¿no será que me estarás diagnosticando tú? ¿Tienes cursada la carrera de medicina con enfoque en psiquiatría? ¿Psicología? ¿No? ¿Nada?“, reveló Montes a través de sus historias en Instagram.

