Mamá de Gala Montes acusa a su hija de agredir verbalmente a Adrián Marcelo

La relación entre Crista y su hija Gala Montes parece estar muy lejos de mejorar, ya que no quedó conforme con la entrevista que le ofreció a Adrián Marcelo; esta vez, dio otra, pero a ‘La Saga’, un espacio de entretenimiento donde terminó defendiéndolo a él, mientras que su primogénita no se ha pronunciado sobre lo que dijo su progenitora.

Crista mencionó que Marcelo es todo un caballero, sin importar el grado de rivalidad que existe entre la actriz y el exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, reality show donde su rivalidad tomó gran fuerza y hasta el momento no se ha detenido. Además, la progenitora dejó claro que entre las faltas de respeto que se han registrado no solo ha sido por él y agregó que Gala también lo ha hecho.

“Mi hija también (lo lastimó). Si a mi hija no hace falta que la defiendan. Aquí no es que le tire yo a mi hija, ¿quién inició la bronca del 8 de marzo?, ¿qué le dijo Gala? Le dijo feminicida en potencia. No se anda con payasadas. Eso enchila a cualquiera”, dijo durante la conversación.

Doña Crista mencionó que la actriz de origen mexicano simplemente se “escuda en el movimiento feminista” para presuntamente agredirlo verbalmente, un hecho que ve inaceptable, y espera que Adrián se quede en silencio tras sus graves acusaciones: “No se vale escudarse del movimiento feminista, decir ‘ay, me están ofendiendo, cuando tú te levantas y das el fregadazo”.

Recordemos que antes de la entrevista, la madre de la reconocida actriz había dicho que lo más justo era denunciarlo por la manera en que estaba atacando a Gala, pero luego de entablar una conversación, las cosas cambiaron para ella: “Por algo le dicen ‘el patrón’ y mucha gente lo quiere’. No lo quiere, lo adora. Lo puedo garantizar. Por eso salí diciendo que era todo un caballero”.

A través de la red social X, Adrián se pronunció sobre esta entrevista en la que la progenitora de Gala se expresa positivamente de él: “Quiero mucho a la señora Crista Montes”, fue el mensaje que acompañó esa parte de la conversación que ella ofreció a ‘La Saga’.

