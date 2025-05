Novio de Niurka Marcos agradece el apoyo que le brindaron en ‘LCDLF All-Stars’

“La Casa de los Famosos All Stars“, el pasado lunes, tuvo una nueva eliminada, y se trata de Niurka Marcos. La salida de la cubana sorprendió a sus fans, quienes, hasta el último momento le brindaron su apoyo en las semanas finales de la recta decisiva de esta quinta temporada del reality show. Por ello, Bruno Espino, su pareja sentimental, aprovechó para enviar un mensaje tras esta noticia.

“Gente bella y hermosa, gracias, definitivamente millones de gracias. Estamos muy agradecidos todo el team Niurka, Bebenius, un servidor, Bruno, por todo el apoyo, todo el amor que le han brindado a Niurka. Todo el empeño, toda la simpatía todos los mensajes todo su tiempo que se dedicaron en votar por ella no fue en vano. Gracias apoyamos mucho la hicimos llegar muy lejos. Ella nunca pensó llegar a esta semana y lo logramos con mucho trabajo solitos“, dijo en su Instagram.

Bruno se siente contento de saber que podrá volver a estar junto a la cubana. Recordemos que la pareja se volvió inseparable, pero por compromisos de Niurka con Telemundo, se alejaron temporalmente: “Ella ya está afuera y a seguir. Estamos muy felices muy contentos ya por fin vamos a estar juntos, va a estar la familia con ella y a recuperarse porque está bastante decaída bastante enferma, pero ya va a estar mejor. Todos estamos muy contentos y felices”.

El prometido de Marcos agradeció a quienes se manifestaron negativamente, considerando que esa parte también es lo que hace crecer en una competencia tan compleja como esa: “Gracias también a la gente del hate, la verdad, gracias. Si no fuera por eso, no sería esto un juego tan intenso, tan así, tan padre, que nos hace tener emociones de llanto, de odio, de enojo, de coraje, de mil cosas. Está padrísimo; esa es la magia de ‘La Casa de los Famosos’ y esa es la magia que provoca en todo el público”, compartió Bruno.

¿Qué dijo Niurka Marcos antes de abandonar La Casa de los Famosos?

“A mi edad cada vivencia es un crecimiento, es un paso, es endurecer, es salir adelante, mejorar, tomar mejores decisiones y darle gracias a la vida de que estamos llenos de salud. Sobre todo yo, que he estado malita en los últimos días, pero me siento muy fuerte, llena de vida para seguir dando fuetazos, no solamente aquí, en la vida misma que me están esperando cosas tan bellas allá afuera. Entonces, me siento bendecida”, dijo frente a las cámaras de Telemundo.

