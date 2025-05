Abrimos las puertas a nuevas oportunidades 

Cuando asumimos el cargo en 2022, empezaron a aparecer tiendas ilegales de productos para fumar por toda la ciudad. No importaba con qué comunidad hablaras ni en qué condado estuvieras, los neoyorquinos estaban hartos. Las tiendas ilegales de productos para fumar y de cannabis se estaban aprovechando de la situación. Perjudicaban a los negocios legales de cannabis que tanto se habían esforzado, vendían productos a nuestras poblaciones más vulnerables, como los niños, y contribuían a la sensación de que en nuestras calles todo está permitido.

Nuestra administración sabía que esto no podía seguir así. Fuimos a Albany para abogar por la autoridad necesaria para cerrar estos negocios ilegales. Y en mayo de 2024, lanzamos la “Operación Cierre para Proteger” (Operation Padlock to Protect) para eliminar a quienes actuaban de forma ilegal, luego de que se nos otorgara la autoridad para hacerlo.



Un año después, hemos cambiado el rumbo. Gracias a nuestras iniciativas, hemos cerrado casi 1.400 tiendas ilegales de cannabis y hemos retirado $95 millones en productos ilegales de nuestras calles. La “Operación Cierre para Proteger” no solo busca proteger a nuestros niños de productos dañinos y mantener seguras a nuestras comunidades. También se trata de evitar que las tiendas ilegales de productos para fumar les quiten valiosos locales comerciales a los negocios legales que están haciendo las cosas bien.



Ya comenzamos a reabrir estos locales clausurados para que puedan operar como negocios legales, como pizzerías, barberías, tiendas minoristas y otros comercios. Recientemente visité uno de estos locales, Salsa Pizza Napoletana, en Brooklyn. El dueño, Mike Bancale, me dijo: “Todo empezó hace unos 16 años en Italia, donde conocí a mi mejor amiga, Antonella. Luego decidimos mudarnos a Estados Unidos con casi nada. Salsa [Pizza Napoletana] es un sueño que se hizo realidad”.



Este pequeño negocio representa el espíritu de la ciudad de Nueva York. Es una empresa multicultural vibrante, con socios de Italia y América Latina. Genera buenos empleos para la comunidad y ofrece excelente comida.



Pero no solo estamos cerrando tiendas ilegales de productos para fumar; también estamos apoyando a la industria legal del cannabis en nuestra ciudad. Esta industria representa una oportunidad económica incipiente para la ciudad de Nueva York, especialmente para quienes fueron afectados de manera desproporcionada por la “guerra contra las drogas”. Nuestra administración apoya a esos emprendedores legales a través del Fondo de Préstamos Cannabis de la Ciudad de Nueva York (Cannabis NYC Loan Fund), que ha entregado más de $500.000 para apoyar a negocios de cannabis en sus primeras etapas desde octubre de 2024. Pronto habremos distribuido un total de $2 millones. Con ventas legales de cannabis que superaron los $350 millones el año pasado y más de 160 dispensarios legales abiertos actualmente en los cinco condados, la industria legal del cannabis en nuestra ciudad ha tenido un comienzo prometedor.



Todos los días, nuestra administración trabaja arduamente para que la ciudad de Nueva York sea más segura, más asequible y el mejor lugar para formar una familia. Esto incluye cerrar tiendas ilegales de productos para fumar, reducir la delincuencia durante cinco trimestres consecutivos, crear un número récord de pequeños negocios y mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos.



A medida que nos acercamos al primer aniversario de la “Operación Cierre para Proteger” y reabrimos tiendas en toda la ciudad, continuaremos haciendo cumplir la ley y asegurándonos de que estos locales vuelvan a abrir como negocios legales y seguros de todo tipo, donde las familias puedan comprar y disfrutar.

Eric Adams es el alcalde de la ciudad de Nueva York