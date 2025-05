El Real Madrid tiene a Nico Williams en su radar de fichajes

El Real Madrid está considerando seriamente la incorporación de Nico Williams para reforzar su plantilla en la próxima temporada. Según adelantó Marca, el joven extremo del Athletic Club se ha consolidado como una de las promesas más firmes del fútbol español, y su perfil ha captado la atención en Valdebebas.

Joven, explosivo, con capacidad de desborde y un alto impacto mediático, serían las principales razones por las que el Madrid quiere fichar a Williams.

Pero más allá del análisis deportivo, el fichaje podría tener un impacto emocional importante para el jugador, ya que Nico ha declarado abiertamente en varias entrevistas su admiración por Kylian Mbappé.

“Mbappé es un gran jugador. Desde que era pequeño me he fijado mucho en él, sobre todo cuando jugaba en el Mónaco. Me gusta mucho su estilo de juego. Sus regates tienen cierta similitud con los míos, salvando las distancias. Me he fijado en él para trasladar cosas a mi propio juego”, confesó el atacante rojiblanco durante la Eurocopa.

El contexto competitivo también favorece al Real Madrid. Nico estuvo cerca de fichar por el Barcelona la pasada temporada, pero la frágil situación financiera del club catalán frustró la operación. Hoy, con la cláusula de rescisión activa y un rendimiento en alza, el Real Madrid no solo podría reforzar su plantilla con un jugador diferencial, sino también asestar un golpe estratégico a su máximo rival, al arrebatarle un objetivo de mercado.

La trayectoria de Nico Williams ha sido ascendente desde su irrupción en el primer equipo del Athletic. Su punto de mayor reconocimiento llegó en la pasada Eurocopa, donde brilló junto a Lamine Yamal y se ganó elogios a nivel continental.

