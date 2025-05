Hija de Jennifer Garner reveló que discutió con su madre durante los incendios en Los Ángeles

Violet Affleck, hija de los actores Jennifer Garner y Ben Affleck, reveló a través de un ensayo cómo ella y su familia vivieron los devastadores incendios que azotaron Los Ángeles a principios de este 2025.

La joven abordó su activismo climático en un ensayo publicado en la Yale Global Health Review. En el texto la joven de 19 años abordó cómo los incendios afectaron su hogar e impactaron en la dinámica familiar.

Violet Affleck confesó que esta situación provocó discusiones con su madre, Jennifer Garner. “Pasé los incendios de enero en Los Ángeles discutiendo con mi madre en una habitación de hotel”, escribió Violet en las primeras líneas del ensayo titulado “A Chronically Ill Earth: COVID Organizing as a Model Climate Response in Los Angeles”.

Según explicó su madre estaba sorprendida por el impacto que este desastre natural tuvo en la ciudad. Sin embargo, la joven desarrolló conciencia climática por lo que sabía que, debido a la contaminación y cambio climático, en cualquier momento algo como eso ocurriría.

“Ella estaba en estado de shock, asombrada por la magnitud de la destrucción en el vecindario donde me crió a mí y a mis hermanos”.“Me sorprendió su sorpresa: como angelina de toda la vida y miembro de la generación Z con conciencia climática, mi pregunta no era si los Palisades arderían, sino cuándo”, escribió la estudiante.

Jennifer Garner se mostró muy afectada por los incendios en Los Ángeles y apoyó como voluntaria para brindar ayuda en zonas afectadas. Pacific Palisades fue una de las zonas más afectadas por los incendios en Los Ángeles. Al menos 29 personas murieron y miles perdieron sus hogares.

En medio de la crisis por los incendios, Jennifer Garner confirmó que una amiga de ella falleció debido a los incendios ya que no logró salir a tiempo de su casa. “Sí. Perdí a una amiga, y para nuestra iglesia es un tema muy delicado, así que no siento que debamos hablar de ello aún. Ella no logró salir a tiempo”, dijo en una entrevista con MSNBC mientras apoyaba como voluntaria.

