Monsieur Periné y Carlos Vives se unen por la migración

Las historias que se viven al dejar el país de origen suelen ir más allá de trámites y fronteras. Esa sensación de cargar con dudas, esperanzas y afectos se convierte en el corazón de “El avión”, la nueva colaboración de Monsieur Periné y Carlos Vives.

El sencillo recién llegó a las plataformas como adelanto de “Instrucciones para ser feliz”, el álbum que el grupo lanzará el 30 de abril.

Desde sus primeros compases, la canción mezcla pop latino y ritmos caribeños, una combinación que sostiene el relato sobre quienes se embarcan en nuevos destinos buscando una vida distinta. La metáfora del viaje marca todo el tema y conecta con una realidad compartida por miles de personas en la región.

El peso emocional detrás del viaje

En un comunicado citado por la oficina de prensa de los artistas, Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, subrayó la carga íntima que acompaña estos procesos: “Muchas veces las decisiones de migrar no tienen que ver sólo con papeles o fronteras, sino con lo que uno lleva en el corazón y con la búsqueda de una vida mejor”, afirmó.

“El avión” aborda ese tránsito emocional sin dejar de lado la idea de libertad. El grupo plantea que elegir otro lugar para comenzar no sólo supone enfrentar riesgos, también puede convertirse en una oportunidad para redefinir el rumbo personal y reconstruir la vida desde lo cotidiano.

Una colaboración que nació desde la alegría

Carlos Vives celebró la invitación del grupo y describió el proceso como un encuentro cargado de energía creativa: “Cuando ellos trajeron ‘El avión’, enseguida sentimos que tenía algo especial. Nos sumamos a la canción con mucha alegría; fue un proceso creativo muy divertido que se siente, tanto en la música, como en el video.

Es una canción muy alegre, muy rumbera y muy especial para nosotros Carlos Vives – Cantante

La unión entre ambas propuestas musicales conserva la esencia de cada uno. Monsieur Periné mantiene su sello melódico y colorido, mientras Vives aporta su identidad caribeña y su inclinación por los sonidos festivos que evocan movimiento.

El video que acompaña la historia

El lanzamiento llegó con un videoclip producido por la firma caleña “La Ruta”. La pieza desarrolla visualmente el concepto del viaje, apoyándose en imágenes que sugieren conexiones, trayectos, despedidas y puntos de partida. Así, lo audiovisual se suma al mensaje del sencillo para ahondar en la lectura emocional que plantea la canción.

Con “El avión”, Monsieur Periné y Carlos Vives entregan un relato sonoro que pone como prioridad la experiencia humana de migrar y le da forma a través de ritmos luminosos, voces cálidas y una invitación a mirar con empatía los caminos que otros eligen recorrer.

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