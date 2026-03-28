Maduro y Cilia Flores envían mensaje tras su segunda audiencia de juicio en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enviaron un supuesto mensaje tras su segunda audiencia de juicio en Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, en el que llamaron a la paz, la reconciliación y la unidad nacional.

A través de sus cuentas en redes sociales, aseguraron encontrarse “bien, firmes, serenos y en oración permanente”, y agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante su encarcelamiento.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”, expresaron en el texto.

El pronunciamiento se produce dos días después de que ambos comparecieran ante un tribunal federal en Nueva York, donde un juez decidió no desestimar el caso por narcotráfico en su contra.

Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York. Jane Rosenberg / EFE Crédito: ane Rosenberg | EFE

Se trata del primer mensaje supuestamente firmado directamente por la pareja desde su captura el pasado 3 de enero en Caracas, durante una operación militar estadounidense. Hasta ahora, la información sobre su estado había sido difundida por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien había señalado que su padre se mantenía “con ánimo”.

En su comunicado, también agradecieron a los chavistas por lo que describieron como una muestra de “fortaleza, valentía y solidaridad”, y destacaron la importancia de mantener la cohesión interna del país.

El mismo día de la comparecencia judicial una delegación enviada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez llegó a Estados Unidos con el objetivo de retomar contactos con la administración del presidente Donald Trump.

La misión, encabezada por Félix Plasencia y el viceministro Oliver Blanco, sostuvo un primer encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

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