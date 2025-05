Quién es Alfredo Quiñones, el mexicano que triunfa en EE.UU.: de la granja a una clínica muy famosa

Alfredo Quiñones Hinojosa es un mexicano que creció en un hogar con pocos recursos, y desde los 5 años comenzó a trabajar junto a su padre. Nunca imaginó que décadas después se convertiría en uno de los médicos más reconocidos en Estados Unidos y el mundo.

A los 14 años cruzó ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos para visitar a su tío, un capataz en un campo de California. Sin embargo, su meta era reunir unos cuantos dólares y devolverse a su país natal.

Lo que no se imaginaba era que su futuro le preparaba otro camino, que lo llevó a convertirse en uno de los médicos y principales referentes de la neurocirugía, gracias a todo lo que ha logrado, inspirando y transformando vidas.

Sus años como granjero en California

Junto a su tío comenzó a cosechar tomates en la granja, para costear sus gastos y posteriormente, ahorró para empezar a estudiar inglés en una academia nocturna comunitaria, lo que era su primera meta para postular a becas universitarias.

“Como no tenía ejemplos a seguir, yo no sabía qué iba a ser. Pero te juro que yo sabía que había una luz. Cuando todos veían oscuridad, yo veía una luz y me imaginaba una vida llena de satisfacción”, comentó en una oportunidad en entrevista concedida a la BBC.

Logró ingresar a la Universidad de California, Berkeley, donde se destacó en investigación científica, graduándose como psicólogo y profesional en neurociencias, todo esto como resultado de su dedicación y ganas de superarse.

De la Universidad de Harvard a director de neurociencia

Alfredo Quiñones Hinojosa, conocido como el Dr. Q, tuvo un entorno complicado, sus amigos y parientes le repitieron que no se hiciera ilusiones. Sin embargo, logró lo que para muchos era imposible que pasara, una beca en la Universidad de California.

Sus estudios en la Universidad de California, le abrieron las puertas a la Facultad de Medicina de Harvard, donde se especializó en neurocirugía, desarrollando un interés particular en el tratamiento de tumores cerebrales.

En el año 2005, fue contratado por la prestigiosa escuela de medicina Johns Hopkins para desempeñarse en el Departamento de Neurocirugía, Neurociencia y Medicina Celular y Molecular, donde se desempeñó como profesor de Neurocirugía y Oncología; director del programa de Tumores Cerebrales y Células Madre y director del programa de Cirugía Pituitaria.

Trayectoria profesional

El Dr. Q se enfocó en la cirugía como tratamiento primario y en los tumores metastásicos. Se especializó, además, en técnicas endoscópicas y en el uso de la radiocirugía, convirtiéndose en uno de los expertos de referencia en esta área en Estados Unidos.

Quiñones Hinojosa se desempeñó como presidente del Departamento de Cirugía Neurológica de Mayo Clinic, en Florida y actualmente, es consultor de la institución médica y es considerado una de las mentes más brillantes en su campo.

La Facultad de Medicina fue sede del evento “Conectando neuronas, transformando vidas”, que contó con la presencia del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa “Dr. Q”, por su trayectoria profesional, su impacto científico y su inspiradora historia de vida.

El doctor Quiñones es exprofesor de la Universidad de Johns Hopkins, es pionero en investigación sobre células madre de tumores cerebrales, profesor y jefe de investigación en la Clínica Mayo en Florida.

Además de sus actividades clínicas, el Dr. Quiñones-Hinojosa dirige una investigación financiada por los NIH para encontrar una cura para el cáncer de cerebro. Su investigación de vanguardia se centra en los tumores cerebrales y la migración celular, las disparidades en la atención médica y los resultados clínicos de los pacientes neuroquirúrgicos en los que el quirófano se utiliza como una extensión de su escenario de investigación

Más allá de su carrera como médico, ha editado dos libros científicos, recibido numerosos premios y su fundación ha sido reconocida por reducir la brecha en neurocirugía a nivel mundial. Incluso, su historia fue llevada al documental “Dr. Q: The Story of a Miracle”.