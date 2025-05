Erik Morales se pronuncia sobre el combate entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr.

El icónico boxeador mexicano, Erik ‘Terrible’ Morales, se pronunció sobre el combate que tendrá su compatriota Julio César Chávez Jr. contra el estadounidense Jake Paul; detalló que será un duelo interesante a pesar de las críticas que han recibido al considerar que el youtuber puede darle una buena pelea al azteca al momento de subir al cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde consideró que Paul tiene grandes cualidades que ha ido demostrando con el pasar de sus peleas; aunque sí reconoció que le gustaría ver como vencedor a Julio César Chávez por ser un mexicano.

“Jake Paul es un peleador que, aunque es un youtuber, le gusta el boxeo, entrena boxeo y ha estado haciéndolo bien. Ha peleado contra algunos peleadores ya grandes como Mike Tyson, pero se ha visto bien al margen de cualquier cosa, no lo ha hecho mal”, expresó Morales en sus palabras.

El enfrentamiento entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul se enfrentarán el próximo 28 de junio en un duelo correspondiente al peso crucero; este llegará a ser el mayor reto en la corta carrera del youtuber estadounidense al enfrentarse contra un Julio César Chávez que enfrentó a algunos de los mejores de su generación, pero que se terminó alejando del ring por varios años debido a sus problemas de adicción.

Boxers Jake Paul, left, gestures towards Julio Cesar Chavez Jr., Mexico’s former world champion, during a boxing news conference at the Avalon Hollywood Theatre in Los Angeles, Wednesday, May 14, 2025. Nakisa Bidarian, CEO and Co-Founder of Most Valuable Promotions, center left, and Oscar De La Hoya, of Golden Boy Promotions, center right, look on. (AP Photo/Damian Dovarganes)

“Contra Chávez Jr viene un buen tiro, ¿por qué? Porque Chavez Jr viene de bastante tiempo sin pelear, sí Chávez Jr estuviera peleando continuamente, pues yo a ojo cerrado le iba a Chávez Jr sin ningún problema. Tiene mayor calidad, ha enfrentado a grandes rivales, ha peleado con muchos buenos rivales y es un peleador nato, su padre fue boxeador, pero al final del día ha tenido algunas situaciones y estuvo alejado del boxeo bastante tiempo, eso le va a marcar una diferencia”, destacó.

Jake Paul llega con mucha actividad para este combate al haber peleador en tres oportunidades durante el 2025 e incluso enfrentándose contra el legendario Mike Tyson en pelea oficial; por su parte Julio César Chávez apenas ha tenido una pelea en más de tres años al superar sus adicciones y llega con el objetivo de dar la sorpresa ante su contrincante.

“Jake Paul ha estado entrenando, peleando, no ha tenido la calidad de rivales jóvenes que se necesitan para nombrarlo un gran boxeador, pero bueno… al fin y al cabo ha entrenado, pelea, le hace al loco, no se ve mal, no podemos decir que se ve mal. Me encantaría que ganara Chávez Jr, sin embargo, pues vamos a ver qué pasa, porque va a ser una pelea complicadísima para Chávez, una pelea difícil”, concluyó el Terrible Morales.

Sigue leyendo:

–Eddie Hearn pone en duda el futuro del Canelo Álvarez tras su pelea contra William Scull

–Robert García apuesta por e triunfo de Terence Crawford sobre el Canelo Álvarez

–Jake Paul revela la millonaria cifra que le ofrecieron al Canelo para no pelear contra él