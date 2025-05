Futbolista argentino Cristian Pavón enfrenta cargos por escupir a policía en la Copa de Brasil

La eliminación de Gremio de la Copa de Brasil dejó una estela de polémicas, pero uno de los episodios más resonantes fue protagonizado por el delantero argentino Cristian Pavón.

En la noche del martes en la Arena do Gremio, el ex jugador de Boca Juniors se encontró en el centro de una controversia que trascendió del terreno de juego a las instancias legales, derivado de un incidente conflictivo con un oficial de policía.

El encuentro revancha por la tercera ronda de la competición local concluyó con un empate 0-0 frente al CSA, significó la eliminación del Gremio debido a la derrota previa por 3-2 en el partido de ida, y elevó el nivel de frustración en el equipo de Rio Grande do Sul.

#Grêmio | Pavon deixa o JECRIM após prestar depoimento pic.twitter.com/wklYZ1y2xc — Júlia Brasil (@Juliabaist) May 21, 2025

Escándalo en Brasil

¿Qué provocó el escandaloso final de la serie? El árbitro Matheus Candancan anuló un gol crucial de Aravena, futbolista del equipo de Porto Alegre, por una falta previa y el descontento entre los jugadores del Gremio alcanzó niveles críticos.

A pesar de la revisión del VAR, la decisión de invalidar el gol se mantuvo, proporcionando un desenlace dramático y agitado al encuentro. La tensión escaló rápidamente. Pavón, uno de los jugadores más afectados emocionalmente por la decisión arbitral, tuvo un altercado significativo al intentar escupir al árbitro.

Sin embargo, el escupitajo terminó alcanzando a un policía, lo que provocó que sea demorado por la policía local. El ex delantero de Talleres de Córdoba fue inmediatamente llevado al Jecrim, el Tribunal Penal Especial dentro de las instalaciones del estadio, para realizar una declaración sobre el incidente por tentativa de agresión. En uno de los videos que circula en internet se pudo ver al jugador saliendo del lugar escoltado por personal de seguridad.

Cristian Pavón admitió los hechos

Según lo reportado por medios locales como Zero Hora, Pavón rápidamente emitió una disculpa al oficial afectado. No obstante, las acciones del jugador no pasaron desapercibidas, y se presentó una denuncia legal por intento de agresión.

Guaíba Esporte confirmó que el número 7 del Gremio afrontará procedimientos legales por este incidente, subrayando la severidad de su acción en un contexto ya de por sí tenso y complicado en el desenlace por la Copa de Brasil.

La conducta de Pavón no solo atrajo las miradas debido al ámbito penal, sino que también reflejó el estado emocional de un equipo que se siente injustamente tratado por el arbitraje en sus últimos partidos.

La reiteración de situaciones conflictivas con los árbitros, sumadas a esta explosión de frustración por parte de Pavón, llevó al Gremio a cuestionarse públicamente sobre la conducción de los partidos en el fútbol brasileño.

