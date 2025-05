Rafael Araneda aclara el futuro incierto de ‘Enamorándonos USA’

Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda son los conductores de ‘Enamorándonos USA‘ y, desde hace una semana, se han registrado rumores de que aparentemente TelevisaUnivision no continuará con la empresa productora. Si la información proporcionada por la periodista Mandy Fridmann es correcta, todo indicaría que, entonces, no se seguiría transmitiendo el programa.

Osman Aray, del programa ¡Se pone caliente!, entrevistó al presentador de televisión y le preguntó sobre este rumor que, hasta la fecha, no ha sido aclarado. Sin embargo, Rafael detalló que, aparentemente, todo se trataría de que dicho espacio se transmitiera por otra vía, aunque no proporcionó más detalles sobre esta posible decisión.

“Yo no sé si estoy autorizado para decir esa información, pero si tú me lo preguntas, hasta donde yo sé, no se habría llegado a un acuerdo entre la casa productora y la señal que emite el programa. De ser así, nosotros terminamos la temporada, y yo sigo en Univision y creo que la casa productora de Enamorándonos está pensando salir por otra señal más. No puedo decir más. Estoy siendo transparente contigo; es una situación donde, en el fondo, hay dos empresas que no llegan a acuerdo”, le respondió al venezolano.

“Para mí no es una sorpresa. Pero nunca es una linda noticia, porque uno genera familia, uno genera día a día con los equipos, uno genera comodidades con los equipos y hay que rehacerlas. No será la primera ni la última vez; así es la vida“, agregó el presentador de origen venezolano.

‘Enamorándonos USA’ sigue siendo transmitido con total normalidad en su horario habitual y, hasta la fecha, el canal de televisión no ha mencionado nada que tenga que ver con la salida del aire de este espacio de entretenimiento, por lo que queda esperar hasta el mes de agosto a ver si hacen algún anuncio.

“De parte de Soho Entertainment, productora y dueña del formato que, en dos semanas, se terminaba el programa por una decisión de TelevisaUnivision“, fue la información que reseñó Mandy a través de su portal ‘Las Top News’

Sigue leyendo:

· El público de Enamorándonos USA pide nuevos participantes en el palco

· Así fue la despedida de Migbelis Castellanos de Enamorándonos USA

· Rafael Araneda de “Enamorándonos USA” a “Levántate” con K-Love