Universal Epic Universe: La nueva joya de Orlando abre sus puertas

Orlando, Florida.– La noche del miércoles 21 de mayo de 2025 quedará grabada en la historia del entretenimiento. Universal Epic Universe, el proyecto más ambicioso en los 35 años de historia de Universal en Orlando, abrió oficialmente sus puertas en una ceremonia que reunió a ejecutivos, creativos, celebridades y centenares de medios de comunicación para marcar el inicio de una nueva era en los parques temáticos.

Con una inversión multimillonaria que supera los 7 billones de dólares y ocho años de desarrollo, Epic Universe no es simplemente otro parque temático. Es una declaración de intenciones sobre hacia dónde se dirige el futuro del entretenimiento familiar, equipado con tecnología de vanguardia y experiencias inmersivas que prometen redefinir lo que significa “diversión en familia”.

Este es el proyecto más ambicioso en la historia de Universal, con una inversión de más 7 billones de dólares.

Un sueño hecho realidad

Mark Woodbury, presidente y CEO de Universal Destinations & Experiences, fue claro durante la inauguración: “Este es el parque temático más tecnológicamente avanzado que jamás hayamos creado. Es el resultado de un viaje de ocho años con las mentes más creativas del mundo, y cambia completamente nuestra posición en el mercado y la forma en que las personas experimentan un parque temático”.

Su filosofía personal resume perfectamente la ambición del proyecto. “A menudo me preguntan cuál es mi atracción favorita. Siempre respondo: la siguiente. Y esta, definitivamente, es la siguiente”, expresó con una sonrisa que reflejaba años de trabajo y dedicación.

La magnitud del logro no se perdió en los asistentes. Tom Williams, ex CEO y presidente de Universal Parks & Resorts, reflexionó emocionado: “Nunca imaginé que 35 años después de abrir Universal Studios Florida estaríamos aquí, con cuatro parques y presencia global. Pero sabíamos que el futuro era nuestro para tomarlo”.

Superando la adversidad

Karen Irwin, presidenta y COO de Universal Orlando Resort, compartió cómo la pandemia puso a prueba la determinación del equipo: “Epic Universe es un cambio total en las reglas del juego. Estamos sumando esta experiencia épica a todo lo que ya ofrecemos en Orlando.”

El Covid-19 presentó desafíos únicos para un proyecto de esta escala. “Cuando llegó la pandemia, tuvimos que cerrar todo. Pero descubrimos muy pronto que la gente anhelaba un lugar donde pudieran reconectar, compartir experiencias y crear recuerdos. Por eso sabíamos que teníamos que seguir adelante y construir este universo épico”, añadió Irwin.

Esta determinación se sintió en cada rincón de la ceremonia inaugural, donde el orgullo por haber superado obstáculos monumentales era palpable.

Cinco mundos, infinitas experiencias

Epic Universe está organizado alrededor de cinco mundos temáticos distintivos, cada uno diseñado para ofrecer experiencias únicas que apelan a diferentes gustos y generaciones.

Celestial Park

Funciona como el corazón del parque, un espacio verde y luminoso que conecta los demás mundos a través de portales digitales impresionantes. Con atracciones como Stardust Racers, una montaña rusa doble que alcanza 62 mph, y una variedad gastronómica que incluye desde mariscos en The Atlantic hasta cocina panasiática en Blue Dragon, este mundo establece el tono para toda la experiencia “es el espacio que redefine el concepto de parque dentro de un parque temático”, señalaron los voceros de Universal en distntas ocasiones.

En Celestial Park se encuentra “Stardust Racers”, la montaña rusa más intensa del parque. Foto: Omar Muñoz.

Dark Universe

Revive los monstruos clásicos de Universal con tecnología de punta. Molly Murphy, presidenta de Universal Creative, describió una de sus características más impactantes: “En Dark Universe tenemos 14 figuras animadas increíbles. Cuando miras a los ojos del Hombre Lobo… te lo aseguro, se te eriza la piel”.

Monsters Unchained ofrece uno de los avances tecnológicos más impresionantes en un parque temático. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

En este mundo la tracción principal, “Monsters Unchained“, ofrece algunos de los adelantos tecnológicos más impresionantes. Si en algún momento tienen la oportunidad de visitar este mundo de noche, puedo asegurar que la experiencia es alucinante.

Super Nintendo World

Uno de los mundos más esperados por todos los fanáticos. Trae el universo de Mario a la vida real con experiencias interactivas que permiten a los visitantes sentirse dentro de un videojuego. “Mario Kart: Bowser’s Challenge” promete ser una de las atracciones más populares, combinando realidad aumentada con la diversión clásica de las carreras.

Super Nintendo World es una de las tierras que han generado mayor interés en Epic Universe. Foto: Omar Muñoz.

Además, es la primera ocasión en que Donkey Kong cuenta con un area dedicada específicamente para recrear las aventuras de estos personajes con “Minecart Madness“, una montaña rusa llena de sorpresas.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk

Esta tierra lleva a los visitantes al mundo vikingo de la trilogía animada de DreamWorks, donde pueden volar virtualmente con dragones y explorar la isla de Berk.

Mención especial se lleva el show “The Untrainable Dragon” por el nivel de producción y un uso de los animatrónicos que te dejará sin aliento.

Únete a esta aventura entre dragones en la Isla de Berk. Foto: Omar Muñoz. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

Se expande el universo mágico con nuevas aventuras centradas en el París de los años 20, prometiendo atracciones y experiencias nunca antes vistas en otros parques de Harry Potter. La atracción principal de este universo (y me atrevo a decir que de todo el parque) es “Harry Potter and the Battle at the Ministry“. En esta nueva atracción, los visitantes viajan mágicamente desde París hasta el Ministerio de Magia británico, donde Dolores Umbridge está por ser juzgada. A bordo de un ascensor encantado, los visitantes se unirán a Harry, Ron y Hermione en una misión que los llevará a través de los secretos más oscuros del Ministerio.

“Harry Potter and the Battle at the Ministry” será una de las atracciones más visitadas en Orlando gracias a la calidad en cada detalle de su construcción. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Con criaturas fantásticas, efectos especiales inmersivos y una narrativa original, “Battle at the Ministry” ofrece una experiencia intensa y cinematográfica que lleva a los fans directamente al corazón del universo de Harry Potter. La fila, aunque llena de sorpresas y detalles que la vuelven una atracción en sí misma, promete ser larga (tan solo en las semanas de de muestra previas a la inauguración oficial con público reducido, la espera llegó a ser de 5 horas), así que hay que tener paciencia.

Innovación tecnológica al servicio de la experiencia

La tecnología en Epic Universe no es solo impresionante; es funcional. El sistema de reconocimiento facial permite acceso sin contacto a atracciones y lockers, agilizando la experiencia y reduciendo las esperas. Los portales digitales que conectan los mundos están equipados con pantallas LED y efectos especiales que crean la sensación de viajar entre dimensiones.

Celestial Park cuenta con siete millones de LEDs controlables individualmente, prometiendo espectáculos nocturnos únicos que se adaptan a diferentes celebraciones y temporadas.

La inauguración de cada uno de los mundos de Epic Universe contó con grandes invitados.

Jeff Polk, gerente general de Universal Epic Universe, quien ha dedicado ocho de sus 35 años en la compañía a este proyecto, compartió su perspectiva: “La colaboración entre equipos ha sido extraordinaria. Lo más emocionante es ver cómo cada visitante conecta con algo distinto: algunos vienen por los dragones, otros por Nintendo. Cada experiencia es única”.

Un legado de creatividad

La ceremonia de inauguración también honró la historia de Universal. Antonia Carla, sobrina bisnieta de Carl Laemmle, cofundador de Universal Pictures, ofreció una perspectiva conmovedora: “Mi tataratío vino a Estados Unidos con 50 dólares en el bolsillo y hoy estamos inaugurando un parque multimillonario. Creo que estaría muy orgulloso. Universal sigue innovando, tal como él soñaba”.

Brian Robinson, vicepresidente ejecutivo y director creativo de Universal Destinations & Experiences, capturó el espíritu colectivo del proyecto: “Estoy absolutamente asombrado por la humanidad, creatividad y pasión del equipo. Su trabajo va a encender al mundo”.

La huella de Steven Spielberg se percibe en cada rincón de Epic Universe y su participación como consultor creativo de larga data para Universal, su visión ha sido fundamental en la evolución del entretenimiento inmersivo del parque.

Durante la ceremonia de inauguración se reprodujo un mensaje pregrabado en el que el mítico director celebró el concepto central del nuevo complejo: “Epic Universe está construido sobre una idea asombrosa: la posibilidad de entrar por un portal y salir en un mundo que nunca podrías haber soñado. Creo que va a alimentar la imaginación de personas de todas las edades”, expresó. Su apoyo reafirma la ambición del parque de llevar la narrativa más allá de la pantalla.

Impacto económico y social

Epic Universe representa más que entretenimiento; es un motor económico significativo para Orlando y toda la región de Florida Central. Con más de 14,000 empleos directos e indirectos, el parque impulsa el crecimiento del sector turístico y crea oportunidades en múltiples industrias.

Alice Norsworthy, presidenta de Marketing de Universal Destinations & Experiences, reflexionó sobre el significado más profundo del momento: “Para mí, esta apertura se trata de gratitud: por el equipo que diseñó, por quienes lo construyeron y por todos los que lo hicieron posible detrás de escena. Ver las sonrisas en los rostros de los visitantes hace que todo valga la pena”.

La experiencia del visitante

Epic Universe está diseñado pensando en la comodidad y satisfacción del visitante moderno. La aplicación oficial del parque permite reservar atracciones, navegar mapas interactivos y recibir notificaciones en tiempo real. La diversidad gastronómica abarca desde opciones rápidas familiares hasta experiencias culinarias sofisticadas.

Los portales temáticos no son solo transiciones visuales; son experiencias en sí mismas, cada uno grabado con citas que dan la bienvenida a su respectivo mundo. Como explica una inscripción en la entrada principal: “Más allá de la puerta encontrarás mundos verdes para llenar tus sueños”.

Redefiniendo Orlando

Con la apertura de Epic Universe, Universal Orlando Resort ahora cuenta con cuatro parques temáticos, consolidando Orlando como la capital mundial del entretenimiento familiar. El nuevo parque complementa la oferta existente sin competir directamente, creando una experiencia integral que puede ocupar fácilmente una semana completa de vacaciones, tal como señalaron que sería su objetivo.

Para los visitantes regulares de Orlando, Epic Universe representa una razón completamente nueva para regresar. Para los nuevos visitantes, es una introducción impactante a lo que los parques temáticos modernos pueden ofrecer.

Consejos para la visita a Epic Universe

Basándome en la experiencia inaugural, algunas recomendaciones para maximizar la visita a Epic Universe:

Planificación anticipada: Descarga la aplicación oficial antes de llegar y familiarízate con el mapa del parque. Con cinco mundos distintos, la planificación es crucial al momeonto de aprovechar al máximo tu visita.

Llegada temprana: Las primeras horas ofrecen las mejores oportunidades para experimentar las atracciones más populares con menores tiempos de espera.

Estrategia de mundos: Considera comenzar por los mundos más alejados y trabajar hacia Celestial Park, o viceversa, para optimizar el flujo de visitantes.

Experiencia nocturna: Los espectáculos de luces y fuegos artificiales de Epic Universe prometen ser únicos, así que reserva tiempo para la experiencia nocturna.

El futuro del entretenimiento

Epic Universe no es solo el parque más nuevo de Universal; es una ventana al futuro del entretenimiento temático. Su enfoque en la inmersión total, la integración tecnológica y la diversidad de experiencias establece un nuevo estándar para la industria.

Como reflexionó Mark Woodbury durante la inauguración, este parque “cambia completamente nuestra posición en el mercado y la forma en que las personas experimentan un parque temático”. No es una exageración; es una promesa cumplida.

Una nueva era comienza

La mañana del 22 de mayo de 2025 marcó oficialmente el inicio de operaciones de Universal Epic Universe. Para Orlando, significa la consolidación de su posición como destino de entretenimiento familiar premier. Para Universal, representa la culminación de décadas de innovación y creatividad.

Para los visitantes que cruzan sus puertas por primera vez, Epic Universe promete ser exactamente lo que su nombre sugiere: épico. Un universo donde la imaginación cobra vida, donde la tecnología sirve a la magia, y donde cada experiencia está diseñada para crear recuerdos que durarán toda la vida.

La inauguración terminó, pero la verdadera historia de Universal Epic Universe apenas comienza a escribirse, una sonrisa de visitante a la vez.