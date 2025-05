Volar en el asiento de en medio: 12 claves para sobrevivir al peor lugar del avión, según expertos en viajes

Viajar en avión puede ser emocionante: planear las vacaciones, imaginar el destino, disfrutar de una película o una copa de vino a bordo. Sin embargo, esta experiencia cambia radicalmente si te toca el asiento del medio.

Para muchos, es la peor ubicación de todo el avión. Estás atrapado entre 2 personas, con poco espacio para moverte, sin vista por la ventana y casi sin acceso a los apoyabrazos.

Brandon Berkson, fundador de Hotels Above Par, lo resume así: “No hay duda de que la lucha por el asiento del medio es real”. Pero no todo está perdido. Varios especialistas en turismo, etiqueta y salud comparten consejos prácticos para que tu viaje en el centro no sea una pesadilla.

A continuación, te contamos 12 recomendaciones esenciales para sobrevivir al asiento del medio y hacer de tu vuelo una experiencia más cómoda, ordenadas para facilitar su aplicación.

12 consejos para viajar cómodo en el asiento de en medio de un avión

1) Elige una buena almohada cervical

Una almohada para el cuello es mucho más que un accesorio. Es una inversión en descanso y salud. Berkson recomienda las de espuma isoelástica: “Evitan que la cabeza se balancee mientras duermes”. Jesse Neugarten, de Dollar Flight Club, también resalta su importancia, especialmente si no tienes una ventana para apoyarte.

2) Usa un antifaz para bloquear la luz

Cuando estás en el asiento central, no tienes control sobre la ventana. Si tu vecino decide abrirla, un antifaz para dormir puede marcar la diferencia. Steve Schwab, CEO de Casago, afirma: “Nunca sabes qué hará la persona junto a la ventana. Un antifaz es imprescindible”.

3) Auriculares con cancelación de ruido

Desde el zumbido del motor hasta los llantos de bebés, el ruido puede arruinar cualquier intento de descanso. Berkson lo tiene claro: “Siempre me toca al lado de un niño que llora”. La solución: auriculares con cancelación de ruido, ideales para mantener la calma y disfrutar de tu entretenimiento sin interrupciones.

4) Gana los apoyabrazos (con educación)

Uno de los conflictos silenciosos más habituales es por el espacio de los apoyabrazos. Para Berkson, hay una regla tácita: el pasajero del medio tiene derecho a ambos apoyabrazos. Su consejo es adueñarse de ellos con cortesía, pero sin dudarlo. Hazlo desde el momento en que te sientas.

5) Guarda el equipaje de mano en el compartimento superior

Jo Hayes, experta en etiqueta, recomienda dejar libre el espacio bajo el asiento delantero. El asiento del medio ya es estrecho, y cada centímetro cuenta. Guarda tu bolso en el compartimento superior y mantén el área despejada para estirar los pies.

6) Usa una riñonera para lo esencial

Si quieres tener a mano tus objetos personales sin ocupar espacio, la solución es una riñonera. Natalie Ballad, fundadora de la marca Ojala, explica: “Siempre viajo con una riñonera pequeña con lo esencial: teléfono, billetera, cargador, auriculares, crema, libro”.

Si tomas estos consejos, te será más llevadero tu viaje en el avión en este asiento. (Foto: Shutterstock)

7) Vístete en capas para regular tu temperatura

El clima a bordo de un avión puede variar mucho. Joe Cronin, presidente de International Citizens Insurance, recomienda usar ropa en capas y llevar una chaqueta con capucha. Así podrás adaptarte fácilmente a los cambios de temperatura.

8) Lleva tu propio entretenimiento

Nada hace más largo un vuelo que el aburrimiento. Dean Van Es, de Fast Cover Travel Insurance, aconseja preparar contenido con anticipación: libros, tabletas con películas o incluso una consola portátil. Mantener la mente ocupada ayuda a que el tiempo pase más rápido.

9) Hidrátate durante todo el vuelo

El aire del avión es extremadamente seco y puede afectar tu bienestar general. Berkson sugiere llevar una botella de agua reutilizable para rellenar después del control de seguridad. “Un vaso cada 2 horas no alcanza. Hidrátate constantemente”, recomienda.

10) No olvides llevar snacks

La comida en los aviones no siempre está disponible o es de tu agrado, especialmente en vuelos cortos. Berkson aconseja comprar tus propios snacks antes de embarcar: “Así te aseguras de tener algo rico y saludable a mano”.

11) Practica respiración consciente

Christian Bumpous, exauxiliar de Lufthansa y ahora terapeuta, recomienda aprovechar el momento como un ejercicio de atención plena. Sugiere una técnica de respiración simple llamada 4-4-4-4: inhalar 4 segundos, retener 4, exhalar 4, pausar 4. Ideal para calmar la ansiedad o la incomodidad.

12) Cambia tu perspectiva

Más allá de los trucos y accesorios, la actitud también importa. Bumpous insiste en que sentarse en el medio puede ser una oportunidad para practicar la paciencia, la empatía y la adaptabilidad. Una mentalidad abierta puede hacer que cualquier asiento se sienta un poco más cómodo.

Aunque el asiento del medio suele ser el menos deseado, no tiene por qué arruinar tu experiencia de viaje. Con organización, accesorios adecuados y una buena actitud, puedes convertir un vuelo incómodo en un trayecto más llevadero. La clave está en anticiparte, hacer elecciones inteligentes y mantener la mente positiva.

Así que si en tu próximo viaje el azar (o la aerolínea) te coloca en el centro del avión, ya sabes cómo prepararte para que tu experiencia no sea una tortura… sino solo una parte más del viaje.

