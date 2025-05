Belinda revela que su nuevo disco incluirá dueto de regional mexicano con Jared Leto

La cantante Belinda, quien se prepara para el lanzamiento de su disco ‘Indómita’, programado para salir el jueves 5 de junio, acaba de soltar una noticia que nadie vio venir. Recientemente, la propia ojiverde acaba de revelar que Jared Leto, el líder de Thirty Seconds to Mars y ganador del Oscar, se aventura por primera vez al regional mexicano colaborando en un tema con ella.

“Te puedo confirmar que en el disco hay una colaboración con Jared Leto de Thirty Seconds to Mars. Es un experimento. ¡Imagínense a Jared Leto en un toque regional, pero sin perder su esencia! Es una canción en ‘espanglish’ que es demasiado especial“, dijo Beli.

La canción que llevará por nombre “Never Not Love You“, tendrá un corte romántico. La intérprete mexicana contó que el tema lo escribieron juntos, ella en español y él en inglés, pero Jared se enganchó tanto en el proyecto que incluso quiso grabar su parte en español.

“La canción habla de que nunca te he dejado de amar a pesar de que nuestra relación no pudo ser. Nunca ha dejado de existir ese amor por ti. Es una canción romántica“.

“Yo escribí la parte en español y él (Jared) la parte en inglés, pero él quería grabar su parte en español“, adelantó Belinda.

Sobre su relación con Jared, Belinda aseguró que son grandes amigos y que existe una admiración mutua.

“Es un gran amigo de toda la vida, que ama México, que me respeta muchísimo. Cuando terminamos de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Y eso, viniendo de él, fue increíble para mí“

Sobre “Never Not Love You”, Belinda aclaró que el tema no va dedicado para ningún ex.

“No va dedicada a nadie. Quiero de antemano expresarlo aquí“, dijo durante la conferencia virtual que ofreció a la prensa.

De esta manera, si algo ha dejado claro Belinda es que ‘Indómita’ no será un disco más, todo apunta a que será una revolución de sonidos, culturas y amistades inesperadas. Demostrando que no le teme a lo nuevo, lo atrevido, ni lo emocional.

Cabe mencionar que, en el aspecto laboral, Belinda está viviendo una muy buena racha, y a sus 35 años se está comiendo el mundo.

Recién deslumbró en el Festival de Cannes, está a punto de estrenar la serie ‘Mentiras’ en Prime Video el 13 de junio, su nuevo disco llega este 5 de junio, y apenas unos días atrás, compartió la noticia de que dará vida a la emperatriz Carlota de Habsburgo, en la serie que anunció Sony Pictures Television.

