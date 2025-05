Sergio Mayer opina de la cena de Luca y Aleska en La Casa de los Famosos All-Stars 

El actor mexicano Sergio Mayer habló de la cena que Luca y Aleska Génesis tuvieron este miércoles en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En un reciente live, el panelista del programa fue bastante directo sobre este hecho que ha causado revuelo en las redes sociales, pues muchos aseguran que la producción intenta favorecer al creador italiano de contenido.

“Si están apagando las cámaras y Aleska le da información, eso no está correcto. Yo les voy a decir una cosa, yo no tengo ningún tema con Aleska, una cosa es dentro del juego, hay gente a la que le cae bien, otra mal. Sin embargo, les voy a dar mi opinión. A mí me parece que a Luca no le va a ayudar mucho que Aleska entre”, comentó.

En su opinión, ese hecho podría perjudicar al jugar: “A mí me parece que las fans de Luca, la gente que realmente lo estaba apoyando, esto no lo va a ayudar mucho ahí”.

Estas declaraciones han causado varios comentarios en las redes sociales. Algunos a favor de Sergio Mayer y otros en contra. “A las fans de Luca nos da igual con quien esté mientras sea feliz. Nosotras le apoyamos incondicionalmente por su concurso, su vida privada es suya y solo él decide. De todas formas Aleska no ha hecho nada para perjudicarle”, escribió un usuario.

Otros mensajes que se han leído son: “No lo apoyo, pero tampoco me parece el favoritismo y ahora menos con esto de las cámaras de hecho, mi familia y yo decidimos apagar el TV al ver que entraba esa mujer que de verdad no nos representa las mujeres”, “Nadie quiere a Aleska, todo lo que toca lo destruye”.

Este romance es para muchos un intento de llamar la atención por parte de ambos, sobre todo ahora que se acerca la final de La Casa de los Famosos All-Stars y los votos del público son determinantes.

