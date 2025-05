Christian Estrada reacciona a la cena de Luca y Aleska en La Casa de los Famosos All-Stars

Christian Estrada, quien tuvo un breve romance con Aleska Génesis en La Casa de los Famosos 4, reaccionó a la cena que la modelo venezolana tuvo este miércoles con Luca Onestini en el reality show.

En un mensaje que dejó en Instagram, el creador mexicano de contenido considera que lo que ocurrió anoche fue la repetición de la cena que él tuvo con la también empresaria en la temporada pasada.

En su declaración, Christian le comentó a Nicole Chávez, con quien compartió en ese proyecto: “La versión original ya existió, les gustó tanto para querer repetirla”.

Weeeey, hasta el Christian estrada se suma al repudio a Aleska JAJAJAJAJA QUEEE PELIIIIICULA. 😂

#LCDLFAllStars pic.twitter.com/jk26IFIb7H — Soy Marbe (@BellaIndirecta) May 22, 2025

Su aparición en este momento tan mediático para la venezolana ha causado muchas opiniones en redes sociales. Algunos comentarios que se han leído son: “Todos dando palo a Aleska el día de hoy”, “Alguien que le comente ‘¿Nicky, eres tú?'”, “Se juntaron dos que quieren figurar”.

Este momento que se vivió en el programa de telerrealidad ha sido bastante viral, pues muchos televidentes no estuvieron de acuerdo con el ingreso de Aleska, también algunas personalidades relacionadas con la competencia han reaccionado.

Por ejemplo, Maripily Rivera dijo: “Qué pena, que tan bajo queda la producción de Endemol al invitar a una suite a alguien que el público no quiere. Pero, quieren contenido, rating, ese es el rating que ellos quieren dar”.

Por culpa de Aleska tengo que darle el 100% de la razón a Maripily 🤷🏻‍♂️ #LCDLFAlIStars pic.twitter.com/7gkRCdgf8d — Eddy Nieblas (@soyeddynieblas) May 21, 2025

Luego, comentó: “Después están regañando a Caramelo porque se tocó su parte íntima cuando baja el provocador de Luca y de Paulo”.

Sergio Mayer también afirmó en sus redes: “Yo les voy a decir una cosa, yo no tengo ningún tema con Aleska, una cosa es dentro del juego, hay gente a la que le cae bien, otra mal. Sin embargo, les voy a dar mi opinión. A mí me parece que a Luca no le va a ayudar mucho que Aleska entre”.

Sigue leyendo:

· ¿Caramelo vengó a su “fiera” con la eliminación de Niurka Marcos, de La Casa de los Famosos All-Stars?

· Novio de Niurka Marcos agradece el apoyo que le brindaron en ‘LCDLF All-Stars’

· Niurka Marcos fue eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars