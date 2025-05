Evita el robo de tu información: cómo identificar y cerrar sesiones de WhatsApp en otros dispositivos

WhatsApp se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación, pero también en un blanco para quienes intentan acceder sin permiso a los datos de otras personas. Por eso, la app incluye funciones clave que te permiten revisar en qué dispositivos está activa tu cuenta y cerrar sesión en aquellos que no reconozcas o ya no utilices.



Esta herramienta ofrece un nivel extra de seguridad para evitar accesos no autorizados. Desde la misma configuración de la aplicación, puedes verificar fácilmente si hay algún dispositivo conectado a tu cuenta y tomar medidas inmediatas si algo te parece sospechoso.

WhatsApp puede ocupar gran espacio de almacenamiento en un teléfono. Crédito: Shutterstock

Cómo revisar y cerrar sesiones abiertas en WhatsApp

La opción está disponible en el apartado de Dispositivos vinculados, tanto en Android como en iOS. Desde ahí puedes consultar todos los accesos activos. Si notas algo extraño, solo necesitas unos pasos para tomar el control:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono. Ve al menú de configuración (ícono de tres puntos en Android o pestaña inferior en iOS). Selecciona la opción Dispositivos vinculados. Revisa la lista de dispositivos que tienen acceso a tu cuenta. Si encuentras uno que no reconoces, púlsalo. Elige la opción Cerrar sesión para revocar el acceso de inmediato.

Esta función asegura que solo tú puedas ver tus mensajes, archivos y contactos, eliminando cualquier posibilidad de espionaje desde otro dispositivo.

Otras medidas para proteger tus conversaciones

Además de gestionar los dispositivos vinculados, es recomendable activar otras funciones de seguridad que ofrece WhatsApp. Una de ellas es la verificación en dos pasos, que agrega una capa extra mediante un PIN. También puedes configurar la bloqueo con huella digital o reconocimiento facial para limitar el acceso a la app en tu teléfono.



Otra sugerencia útil es revisar con frecuencia los permisos otorgados a la aplicación y evitar compartir el código de verificación con cualquier persona, incluso si afirma ser del soporte técnico.

Mantener el control sobre tu cuenta es clave para proteger tu privacidad. Aunque WhatsApp trabaja constantemente en mejorar sus medidas de seguridad, revisar tus dispositivos conectados y cerrar sesiones innecesarias o sospechosas puede brindarte mayor control sobre todo lo que sucede en tus dispositivos.

