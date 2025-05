Britney Spears pide disculpas por fumar y beber en un vuelo privado

Luego de que la cantante Britney Spears protagonizó un momento inesperado, fiel a su estilo, aprovechó para pedir disculpas y contar a sus seguidores en redes sociales todo lo que sucedió.

Hace unos días, la “Princesa del Pop” se metió en un pequeño lío al fumar un cigarrillo en pleno vuelo privado que la trasladaba desde Cabo San Lucas, México, hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), lo cual no le cayó nada bien a las autoridades estadounidenses.

Según la propia Britney, de 43 años, no solo prendió un cigarro a bordo del jet, sino que además probó vodka por primera vez, aseguró entusiasmada.

“¡Confesión de que fue la primera vez que bebí VODKA! Juro que me sentí tan INTELIGENTE!!!”,escribió la artista, quien aseguró sentirse “clara e inteligente” y afirmó que tenía muchas ganas de fumar.

Todo comenzó cuando, en palabras de la mismísima Britney, un amigo le puso un cigarro en la boca y lo encendió. Ella, asumiendo que si alguien lo hacía, era porque se podía.

“Mi amigo me lo puso en la boca y me lo encendió así que yo estaba como ¡OH, ENTONCES ESTE ES UN AVIÓN DONDE PUEDES FUMAR!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un video del vuelo. Pero no. No se podía. La tripulación le pidió apagarlo (lo hizo), pero no sin antes notar un comportamiento que calificaron como “difícil”.

Entre tragos de vodka y cigarrillos, Spears también compartió su incomodidad durante el vuelo con una azafata.

“¡No me dejaba levantarme de mi asiento! ¡Actuó tan raro al asegurarse de que me sentara! ¡No me gustó cómo me puso el cinturón de seguridad e invadió mi espacio!”, escribió, indignada.

Tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), las autoridades ya la estaban esperando para entregarle una advertencia formal. Britney, por su parte, no tardó en disculparse.

“Me disculpo mucho con cualquiera que haya ofendido”, escribió, aunque dejando claro que siempre la mandan al fondo del avión de todos modos, como dando a entender que tampoco causó tanto alboroto.

Pese al incidente, Spears mantuvo un tono ligero en su mensaje y concluyó con un guiño a su próximo lanzamiento de accesorios.

“¿Les gusta mi gargantilla de flores? ¡B tiny llegará pronto y eso es algo que hemos añadido! ¡Es honestamente adorable!“, finalizó.

Este episodio ocurrió tras unas vacaciones en México en las que Britney Spears compartió imágenes en bikini y videos bailando, aparentemente celebrando su reciente soltería tras su separación del exconvicto Paul Richard Soliz.

Sigue leyendo: